我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

共和黨挺川普立場分歧 盤算參院多數

記者胡玉立／綜合報導
國會參眾兩院的共和黨人，在大選之後力撐川普質疑選舉正當性，但是還能堅持多久，有待觀察。(路透)
國會參眾兩院的共和黨人，在大選之後力撐川普質疑選舉正當性，但是還能堅持多久，有待觀察。(路透)

共和黨人追隨川普總統說法遲遲不願接受大選結果，正承受「破壞美國選舉制度」、「延緩權力過渡形成國家安全缺口」等嚴厲的批評，少數共和黨人這幾天開始與川普立場分歧；隨著幾大時間表在未來陸續到期，共和黨人恐怕更難站在川普同一邊。

過去48個小時中，有六位共和黨參議員表示，他們認為白登應開始接受總統當選人此時會得到的情資簡報，連川普盟友聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)也支持；兩位溫和派共和黨州長，馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)和麻州州長貝克(Charlie Baker)則批評川普不接受大選結果；喬治亞州共和黨籍州務卿芬斯伯格(Brad Raffensperger)則下令人工重新計票，並預計此舉將確認白登獲勝。

尚未公開接受結果的共和黨人，心中還有另一大關鍵盤算：1月5日喬治亞州將舉行參議員決選，此決選將決定由哪個黨控制參院多數席位。

參議院共和黨人擔心，如果他們比川普更早承認他輸了，可能讓喬治亞州的共和黨選民感到挫敗而不出來投票，進而影響選舉結果。

共和黨領袖目前無人願搶在川普之前公開接受選舉結果，但未來幾個時間點，將迫使他們面對大局；仍在計票的州幾天內會完成計票，白登已確定贏得亞利桑納州和喬治亞州，拿下306張選舉人票，川普得到232張選舉人票。此情況與2016年大選結果相反。

接下來的幾周，各州將對大選結果進行認證，完成當地選舉官員檢查是否有誤並由州最高選舉官員簽字程序；依選舉程序，此認證作業是正式確定大選結果的一步。

12月中旬，選舉人將開會並對結果進行投票，若有選舉人更改贏得該州選民支持的候選人，選舉人會遭該州懲罰，川普也需要多拿40張選舉人票才能「翻盤」。

參院多數黨領袖麥康諾已表示，他可能會在12月選舉人投票後，接受白登獲勝結果。

回到喬治亞州的國會參議員複選，部分共和黨領袖似乎想藉「拒絕選舉結果」來「爭得兩個參院席位」，這種考量可能讓人感到憤慨，卻足以解釋為什麼共和黨內的分歧還在持續下去。

共和黨 川普 喬治亞州

上一則

高階資安官：今年選舉最安全 投票沒問題

下一則

川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 遭法官斥責

延伸閱讀

當總統前就超想紅 川普當年強迫客串「小鬼當家2」

當總統前就超想紅 川普當年強迫客串「小鬼當家2」
川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

熱門新聞

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30
川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

2020-11-13 03:00
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！