共和黨挺川普立場分歧 盤算參院多數

國會參眾兩院的共和黨人，在大選之後力撐川普質疑選舉正當性，但是還能堅持多久，有待觀察。(路透)

共和黨 人追隨川普 總統說法遲遲不願接受大選結果，正承受「破壞美國選舉制度」、「延緩權力過渡形成國家安全缺口」等嚴厲的批評，少數共和黨人這幾天開始與川普立場分歧；隨著幾大時間表在未來陸續到期，共和黨人恐怕更難站在川普同一邊。

過去48個小時中，有六位共和黨參議員表示，他們認為白登應開始接受總統當選人此時會得到的情資簡報，連川普盟友聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)也支持；兩位溫和派共和黨州長，馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)和麻州州長貝克(Charlie Baker)則批評川普不接受大選結果；喬治亞州 共和黨籍州務卿芬斯伯格(Brad Raffensperger)則下令人工重新計票，並預計此舉將確認白登獲勝。

尚未公開接受結果的共和黨人，心中還有另一大關鍵盤算：1月5日喬治亞州將舉行參議員決選，此決選將決定由哪個黨控制參院多數席位。

參議院共和黨人擔心，如果他們比川普更早承認他輸了，可能讓喬治亞州的共和黨選民感到挫敗而不出來投票，進而影響選舉結果。

共和黨領袖目前無人願搶在川普之前公開接受選舉結果，但未來幾個時間點，將迫使他們面對大局；仍在計票的州幾天內會完成計票，白登已確定贏得亞利桑納州和喬治亞州，拿下306張選舉人票，川普得到232張選舉人票。此情況與2016年大選結果相反。

接下來的幾周，各州將對大選結果進行認證，完成當地選舉官員檢查是否有誤並由州最高選舉官員簽字程序；依選舉程序，此認證作業是正式確定大選結果的一步。

12月中旬，選舉人將開會並對結果進行投票，若有選舉人更改贏得該州選民支持的候選人，選舉人會遭該州懲罰，川普也需要多拿40張選舉人票才能「翻盤」。

參院多數黨領袖麥康諾已表示，他可能會在12月選舉人投票後，接受白登獲勝結果。

回到喬治亞州的國會參議員複選，部分共和黨領袖似乎想藉「拒絕選舉結果」來「爭得兩個參院席位」，這種考量可能讓人感到憤慨，卻足以解釋為什麼共和黨內的分歧還在持續下去。