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高階資安官：今年選舉最安全 投票沒問題

編譯郭宣含／綜合13日電
多個資安及選舉機構13日表示，今年大選是「美國史上最安全」的選舉；圖為底特律警方在大選投票日鎮守在投票站。(美聯社)
多個資安及選舉機構13日表示，今年大選是「美國史上最安全」的選舉；圖為底特律警方在大選投票日鎮守在投票站。(美聯社)

最高政府資安與選舉官員12日發出聯合聲明，堅決宣布3日總統選舉是「美國史上最安全」的選舉，並清楚指出無證據顯示投票系統受到任何方式的破壞。

紐約時報報導，該聲明出自國安部網路安全與設施安全局(CISA)一名高官與多名選舉高官，等同反駁川普總統多次且不斷在無根據下，指控選舉舞弊的說法。

美聯社指出，該聲明的簽署者包括全國州選舉主管協會(National Association of State Election Directors)和全國州務卿協會(National Association of Secretaries of State)的主席，以及美國選舉協助委員會(US Election Assistance Commission)。

這些官員在聲明中列出多種方式，說明開票拉鋸州的選舉官員會重新計票，並在過程中提升「安全性與彈性」，而且這些州都有紙本紀錄，若有需要可供查證。

該聲明指出：「無任何選舉系統刪除或遺失選票、竄改選票或以任何方式破壞的證據。」

這些官員在聲明中指出，雖然出現很多有關選舉的無根據說法和不實資訊，但他們極度有信心向大眾保證選舉的安全與公正性；他們呼籲：「你們有異議的話，就向受信任的選舉人員提出，因為選舉由他們監督。」

該聲明與川普的指控背道而馳，川普競選團隊與幕僚指出通訊投票的簽名、信封和郵戳問題，以及少部分選票可能算錯或遺失。

川普團隊也提出訴訟，不滿監票人未監督投票過程，不過多數訴訟都遭法官駁回，而且無一訴訟可證明選舉結果受到影響。

此外，CISA網路安全助理主任魏爾(Bryan Ware)12日提出辭呈；CISA局長克瑞布斯(Christopher Krebs)告訴同仁，他預期自已會被川普革職，他屢次在推特向美國人保證，今年卻選舉安全無虞，而且每張選票都會計入。

紐時報導，魏爾與其他中央情報局(CIA)高階官員惹惱川普，因為他們並未呼應川普聲稱郵寄投票充滿舞弊的說法；根據兩名高級官員，其他高層資安官員曾告訴同仁，他們擔心選後會被政府官員列入待裁名單。

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