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歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

瀟灑下台？川普稱會做「正確的事」推文仍不放棄抗爭

記者顏伶如／綜合報導
接受敗選事實、瀟灑認輸下台，對川普總統不是件容易的事，圖為他13日在白宮玫瑰園。(Getty Images)
接受敗選事實、瀟灑認輸下台，對川普總統不是件容易的事，圖為他13日在白宮玫瑰園。(Getty Images)

大選日結束超過十天，川普總統明顯敗給了民主黨籍的總統當選人、前副總統白登，但川普迄未認輸；與川普私交甚篤的資深媒體人瑞維拉(Geraldo Rivera)13日表示，川普親口在電話中告知，對於選舉結果將「做正確的事」；但另方面，川普卻毫無放棄抗爭之意，還推文表示，可能「路過」14日在華府的挺川普大遊行

川普雖然在選舉人票、普選票雙雙落後白登，卻不願依循大選慣例承認敗選，也沒有祝賀民主黨籍總統當選人白登；瑞維拉13日推文寫道，剛與川普通完電話，川普自稱是個「務實的人」，將會「做正確的事」，但川普同時也說，會繼續觀察各州確認選舉結果的狀況如何。

瑞維拉指出，川普聽起來仍不放棄要為每一張選票抗爭，「如果到頭來他輸了，他則會多講一些政績表現。」

美國各大主流媒體7日根據計票結果宣布白登贏得大選，但川普選舉團隊則在密西根、喬治亞、賓州等決戰州發動大規模的選舉訴訟，透過律師團向法院提告，指控選舉舞弊。

同一時間，川普持續透過社群媒體，散布各種沒有根據的選舉陰謀論。

瑞維拉指出，川普彷彿滿腹苦水，特別憤恨不平的是，自從2016年勝選那刻以來，各種鋪天蓋地攻擊從來不曾停歇，通俄案的指控與眾院議長波洛西推動的彈劾，更是川普心頭大恨。

瑞維拉寫道，川普在電話中詢問是否了解Dominion投票系統的內幕，「我向他保證會去了解。」川普不斷推文，在毫無證據下，質疑這套投票系統可能舞弊，相關推文也被推特標示警告。

共和黨側翼團體與挺川組織14日將在華府舉行「百萬人大遊行」」(Million MAGA March)群眾集會，抗議川普指稱的「選舉舞弊」，並對川普表達堅定支持；「制止竊取」(Stop the Steal)、「女性支持美國優先」(Women for America First)、「為川普遊行」(March for Trump)等社團，近日都透過社群媒體，呼籲民眾踴躍參加將在白宮附近「自由廣場」(Freedom Plaza)舉行的這場活動。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)主席塔里歐(Enrique Tarrio)說，有1萬名組織成員將參加這場遊行。

川普13日下午在推特發文寫道：「看到這麼多人堅定支持，非常窩心，特別是全國各地都出現自發性的群眾集會，包括周六在華府就有一場大型集會。」

川普還寫道：「我可能會路過，跟大家打招呼。這場選舉有作弊，從Dominion投票系統開始，從上到下都有舞弊！」

雖然川普推文對14日的華府大規模集會充滿期待，但根據媒體報導，川普支持者可能與左派無政府主義者發生衝突，甚至演變成暴力事件；華府特區警察局則表示，正密切注意這場活動。

川普 華府特區 遊行

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