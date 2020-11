瀟灑下台？川普稱會做「正確的事」推文仍不放棄抗爭

接受敗選事實、瀟灑認輸下台,對川普總統不是件容易的事,圖為他13日在白宮玫瑰園。(Getty Images)

大選日結束超過十天,川普 總統明顯敗給了民主黨籍的總統當選人、前副總統白登,但川普迄未認輸;與川普私交甚篤的資深媒體人瑞維拉(Geraldo Rivera)13日表示,川普親口在電話中告知,對於選舉結果將「做正確的事」;但另方面,川普卻毫無放棄抗爭之意,還推文表示,可能「路過」14日在華府的挺川普大遊行 。

川普雖然在選舉人票、普選票雙雙落後白登,卻不願依循大選慣例承認敗選,也沒有祝賀民主黨籍總統當選人白登;瑞維拉13日推文寫道,剛與川普通完電話,川普自稱是個「務實的人」,將會「做正確的事」,但川普同時也說,會繼續觀察各州確認選舉結果的狀況如何。

瑞維拉指出,川普聽起來仍不放棄要為每一張選票抗爭,「如果到頭來他輸了,他則會多講一些政績表現。」

美國各大主流媒體7日根據計票結果宣布白登贏得大選,但川普選舉團隊則在密西根、喬治亞、賓州等決戰州發動大規模的選舉訴訟,透過律師團向法院提告,指控選舉舞弊。

同一時間,川普持續透過社群媒體,散布各種沒有根據的選舉陰謀論。

瑞維拉指出,川普彷彿滿腹苦水,特別憤恨不平的是,自從2016年勝選那刻以來,各種鋪天蓋地攻擊從來不曾停歇,通俄案的指控與眾院議長波洛西推動的彈劾,更是川普心頭大恨。

瑞維拉寫道,川普在電話中詢問是否了解Dominion投票系統的內幕,「我向他保證會去了解。」川普不斷推文,在毫無證據下,質疑這套投票系統可能舞弊,相關推文也被推特標示警告。

共和黨側翼團體與挺川組織14日將在華府舉行「百萬人大遊行」」(Million MAGA March)群眾集會,抗議川普指稱的「選舉舞弊」,並對川普表達堅定支持;「制止竊取」(Stop the Steal)、「女性支持美國優先」(Women for America First)、「為川普遊行」(March for Trump)等社團,近日都透過社群媒體,呼籲民眾踴躍參加將在白宮附近「自由廣場」(Freedom Plaza)舉行的這場活動。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導,仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)主席塔里歐(Enrique Tarrio)說,有1萬名組織成員將參加這場遊行。

川普13日下午在推特發文寫道:「看到這麼多人堅定支持,非常窩心,特別是全國各地都出現自發性的群眾集會,包括周六在華府就有一場大型集會。」

川普還寫道:「我可能會路過,跟大家打招呼。這場選舉有作弊,從Dominion投票系統開始,從上到下都有舞弊!」

雖然川普推文對14日的華府大規模集會充滿期待,但根據媒體報導,川普支持者可能與左派無政府主義者發生衝突,甚至演變成暴力事件;華府特區 警察局則表示,正密切注意這場活動。