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參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 遭法官斥責

編譯潘勛／綜合13日電
面對差距懸殊的選舉人票，川普總統費盡思量，一方面表示將做正確的事，另一方面仍然試圖透過訴訟翻盤；圖為他13日前往白宮玫瑰園。(歐新社)
面對差距懸殊的選舉人票，川普總統費盡思量，一方面表示將做正確的事，另一方面仍然試圖透過訴訟翻盤；圖為他13日前往白宮玫瑰園。(歐新社)

川普連任競選陣營13日發現，川普在亞歷桑納州得票雖與總統當選人白登差幅不大，卻無法在重新計票時扭轉頹勢，故已撤消該州的訴訟；另一方面，川普狂喊選舉有大規模舞弊，但他幾位律師在法庭上卻講，不認為此說為實，代表川普陣營在賓州興訟的波特萊特律師事務所(Porter Wright Morris & Arthur)更宣布解除雙方的委任關係。

有線電視新聞網(CNN)13日報導，馬利考帕郡(Maricopa County)法官12日舉辦長達六小時的聽證；郡方及州務卿的代表律師13日提出文件指出，白登與川普的得票差在1萬1414張，未計選票為1萬315張，另被歸為超圈選的總統票廢票為191張；郡方律師也表示，這個數字與前次爭訟「相符一致」。

川普陣營律師朗霍佛(Kory Langhofer)書面聲明說，12日聽證會結束以來，亞州的人工計票顯示，總統候選人得票已毋需法院裁決，但己方要求重審兩名亞州聯邦參議員得票之訴訟，他要求法官進行裁決。

朗霍佛承認，己方提出的書面證據有些是「噱頭」，並非得自合法選民，遭法官凱利(Daniel Kiley)斥責，無法證實為真的證詞，竟敢呈送法庭？

華爾街日報(WSJ)13日報導，川普連任陣營及其共和黨盟友在幾個戰場州興訟，挑戰有利於白登的得票結果，試圖擋下得票認證，或者廢棄那些選票。

在兩位承審法官逼問下，至少兩位川普的律師已不再主張選舉有舞弊或「被偷走」。

其他訟案進行時，代表川普或共和黨的律師宣誓發言時表示，自己並沒取得舞弊的證據；此外，律師主張為舞弊證據的東西，要獲採納十分困難，法官均以不可靠或不值採信而駁回。

國會山莊報(The Hill)報導，原代表川普連任陣營在賓州挑戰選舉結果的波特萊特律師事務所書面聲明，已與原告達成協議，己方撤出，由目前共事的其他律師，或原告另挑別的事務所，對原告最好。

波特萊特律師事務所並未解釋撤出訟案的原因，只提到其他律師將代表川普陣營提告下去；紐約時報稍早報導說，波特萊特律師事務所替川普連任陣營服務期間，事務所內部關係很緊張。

川普陣營律師朗霍佛13日表示，川普在亞歷桑納州已無法在重新計票時扭轉頹勢，因此撤...
川普陣營律師朗霍佛13日表示，川普在亞歷桑納州已無法在重新計票時扭轉頹勢，因此撤消訴訟。(取自Statecraft律師樓網站)

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