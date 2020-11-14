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歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

白登306：232大勢底定 川普不認敗選：未來誰知道是哪個政府？

記者張文馨／華盛頓報導
川普總統面對13日最新的大選計票結果，仍未認輸，圖為他在白宮玫瑰園的記者會上。(美聯社)
川普總統面對13日最新的大選計票結果，仍未認輸，圖為他在白宮玫瑰園的記者會上。(美聯社)

民主黨白登7日篤定當選總統後，亞利桑納州、喬治亞州和北卡羅來納州持續計票，13日大勢底定，白登拿下喬治亞州和亞利桑納州，共拿下306張選舉人票，川普拿下北卡羅來納州後，只拿到232張；兩人勝負差距擴大後，毫無翻盤可能的川普13日下午在白宫玫瑰花園講話還說：「天知道誰是下一個政府？」未承認敗選。

本月7日，白登贏得賓州與內華達州後，媒體預測白登跨過當選門檻，當時預測的選舉人票為白登279票對川普214票；多家媒體13日均預測，白登奪下亞利桑納州和喬治亞州，川普贏得北卡後，兩人選舉人票預測為白登306票對川普232票。

路透報導，即便部分州要重新計票或有法律行動正在進行，但川普逆轉勝機率極低。

川普在2016年正是以306票擊敗民主黨總統候選人柯林頓(Hillary Clinton)，自稱是壓倒性勝利。

中國外交部發言人汪文斌當地時間13日在例行記者會上，祝賀白登與賀錦麗當選，這是選舉結果7日底定後，中國官方首度向白登祝賀。

華盛頓觀察家報(Washington Examiner)13日刊出對川普的訪問，川普自認他仍在多個關鍵州與白登廝殺，並指多處發生選舉舞弊，主張法律戰可能逆轉選情，還要民眾「不要跟我對賭」(never bet against me)。

川普支持者14日在華府集結示威，抗議選舉舞弊。

此外，川普13日在玫瑰花園談防疫，沒有提到選舉，也沒有承認敗選，只表示在他任內，不會因為疫情封城，「無論未來發生什麼，誰知道會是哪個政府？我想時間會說明這一點，但我可以告訴你，這個政府不會封城。」

這是川普在7日被媒體預測敗選後，首度公開發表談話，川普一直宣稱自己「大贏」，並指控各地有選舉舞弊；不過，「誰知道會是哪個政府？」的新說法，顯示川普清楚自己大勢已去。

川普發表談話後，指示防疫團隊成員輪流報告，川普在副總統潘斯(Mike Pence)談話結束後，說了聲謝謝就離開，不回應媒體提問。

川普迄今不但拒絕承認敗選，也拒絕啟動政權交接；川普的前白宮幕僚長凱利(John Kelly)接受華府政治新聞網站Politico專訪表示，川普認不認輸是一回事，但拒絕啟動交接，也不讓總統當選人白登聽取國安簡報，是傷害美國的國家安全。

凱利說，「若你是準白宮幕僚長，也許會想要花些時間了解聯邦調查局、了解國安會，讓自己熟悉狀況，了解美國面臨的短中長期威脅，才能在接任後立即上手。」

「不啟動交接太瘋狂了。」凱利說，川普不會接受失敗，但必須做對美國和美國利益最好的事。

民主黨總統當選人白登13日拿下喬治亞州後，選舉人票達到306張，優勢已不可撼動。...
民主黨總統當選人白登13日拿下喬治亞州後，選舉人票達到306張，優勢已不可撼動。(路透)
喬治亞州的選舉人票已歸白登，但該州13日仍啟動手工計票，不過反轉選舉結果的機率極...
喬治亞州的選舉人票已歸白登，但該州13日仍啟動手工計票，不過反轉選舉結果的機率極小。(Getty Images)

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