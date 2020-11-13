龐培歐：台灣不是中國一部分 專家稱錯誤陳述、可忽略

國務卿龐培歐。(美聯社)

國務卿龐培歐 (Michael Pompeo)12日接受電台專訪，談到美國 對台灣 政策時表示，台灣不是中國的一部分，還說這是自雷根政府時就承認的對台政策；幾位美國中國問題專家對此表示，龐培歐錯誤陳述美國的「一個中國」政策，把不同的複雜問題混淆，只會讓外界更困惑，可忽略其談話。

台灣的民進黨政府，並沒有直接呼應龐培歐的說法；中華民國駐美代表蕭美琴在回覆記者詢問時表示：「中華民國是主權國家，是既有的事實。也要感謝龐卿對台灣民主的肯定。」

中華民國總統府發言人張惇涵說，「我們一貫的主張是，兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，我們也將持續善盡國際義務，為台海與區域的和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。」

龐培歐在接受保守派的電台主持人休伊特(Hugh Hewitt)專訪時，休伊特提到，過去龐培歐在中央情報局局長任內接受他訪問時曾說，美國對台灣的承諾清晰且必須維持；在中共內部有些激進派認為，必要時應該直接武統台灣。休伊特詢問龐培歐，是否認為中共必須了解，美國的對台承諾是跨黨派的？

「把話說正確很重要，台灣從來就不是中國的一部分。」龐培歐說，雷根政府制定對台政策時就已承認(recognize)此事，且美國已經堅守了35年，兩黨都依循，也是跨黨派的事實。

美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)說，龐培歐錯誤陳述「一中政策」，美國從未說過台灣是中國的一部分，也不說台灣不是中國的一部分；但她不認為龐培歐正在挑戰一中政策，可忽略其談話。

此外，任雪麗也表示，龐培歐將美國的對台政策歸功於雷根政府，是一個明顯錯誤；美國的對台政策是在尼克森總統時代制定，她認為龐培歐可能把雷根跟尼克森給弄混。

根據三項公報，美國政府在過去近半世紀的立場，一直是「美國承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，並認知(acknowledge)中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

龐培歐說，他認為此事的核心理解在於民主典範，中國必須遵守其對台灣人民的承諾，這也是美國兩黨都同意的事。

龐培歐甚至把美國對台軍售，說成是中國與台灣間的承諾；他表示，美國應落實對台所做的承諾，也有義務；國務院據此批准對台軍售，協助台灣的防衛能力，凡此種種均為兌現中國與台灣人民間所做的承諾。

美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲(Richard Bush)則表示，龐培歐將多種不同的複雜問題混在一起，只是讓外界更困惑；AIT台北辦事處前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格(Douglas Paal)指出，美國對台政策是淡化對台灣地位的立場，三項公報對台灣地位從來都只是繞圈子，不直接處理這個議題。

包道格表示，龐培歐此舉與政策傳統和認知背道而馳，試圖透過政策模糊去推動「台灣不是中國一部分」的立場。

包道格表示，龐培歐的談話不會給總統當選人白登造成任何壓力，迫使白登做出不同的選擇；北京會意識到這項說法來自一個即將卸任的政府，可以稍晚再回應。