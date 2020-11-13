教宗親電白登 不少外國領袖賀電被擋

教宗方濟各(前)12日祝賀白登(後左)當選美國總統，圖為教宗2015年9月24日訪美時，在國會演講。兼任參院議長的副總統白登當時坐在其後方。(美聯社)

教宗 方濟各12日打電話給總統當選人白登 道賀；但在各國領袖紛紛電賀白登之際，也傳出國務院 擋下不少外國領袖發給白登的賀電。

白登交接團隊12日發布聲明說，白登感謝教宗的祝福與恭喜，也表示很欣賞教宗帶頭促進世界和平、民族和解、發揚人類命運共同體的概念。

聲明指出，白登也希望基於對人性尊嚴和人類平等的共同信念，和梵諦岡信眾共同照顧遭邊緣化的人和窮人，解決氣候變遷危機，歡迎移民、難民，並幫助他們融入「我們的社區。」

這些都是方濟各擔任教宗以來，時時不忘提醒各國領導人關注的議題。

方濟各的電話，緊接在法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、愛爾蘭總理馬丁和英國首相強生等國領袖之後；其他已向白登道賀的領袖包括澳洲總理莫里森、日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯多、韓國總統文在寅、瑞典總理拉夫文和紐西蘭總理阿登。

有線電視新聞網(CNN)報導，按照以往傳統，國務院會支持總統當選人的所有通訊，這也就是為何許多國家領袖自周末開始發送賀電給白登。然而，由於川普拒絕接受白登勝選，因此川普政府禁止白登獲取美國務院資源，以致於白登沒收到數十條外國領袖傳來的訊息。

據悉，白登團隊正自行與外國政府聯繫，已與梅克爾、杜魯多等領袖多次通話，但沒有獲得國務院營運中心提供的後勤和翻譯支援。

消息人士告訴CNN，外國領袖逐漸明白國務院沒辦法讓他們聯繫白登，因此陸續接洽前總統歐巴時期的外交官，詢問如何向白登轉達賀喜之意；海外外交官表示，部分外國政府覺得自己在陌生迷宮中打轉。

多名消息人士解釋，外國領袖的賀電不會有高度敏感訊息，通常不需要加密；前總統歐巴馬的白宮幕僚長麥唐諾(Denis McDonough)表示：「過去這些通話會在公開電話線上進行，這些是賀喜電話。」