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新冠疫情升溫 美國面臨悲慘秋季 白登顧問倡：全國居家避疫逾月

編譯郭宣含／綜合11日電
近日各州新冠死亡及確診人數都在攀升，讓專家對疫情擴大極為緊張。圖為在猶他州鹽湖城市府公衛人員正準備檢測新冠。(美聯社)
近日各州新冠死亡及確診人數都在攀升，讓專家對疫情擴大極為緊張。圖為在猶他州鹽湖城市府公衛人員正準備檢測新冠。(美聯社)

全美疫情持續升溫，多州醫院警告，新冠病患大增使醫院資源和人力緊縮；華府陷入政治僵局而幾無協助和指南的情況下，部分州和地方政府緊急祭出新防疫禁令以控制疫情，然而幾乎一切跡象都顯示，美國已面臨一個悲慘秋季。

民主黨總統當選人白登的新冠肺炎顧問歐斯特宏(Michael T. Osterholm)表示，若全國實施居家避疫四到六周，但同時支薪給勞工，這將有助控制新冠疫情，並在新冠疫苗獲批准分送前穩住經濟。

歐斯特宏先前稱美國正邁進「新冠地獄」，他11日表示民眾已出現「疫情倦怠」，並預測漸入深秋，疫情只會愈來愈嚴重。

「這就像是一場大型的新冠肺炎野火。」歐斯特宏說，「除非大眾改變行為，不然幾乎無人能免於困境。」

全美10日再創新單日紀錄，新冠肺炎確診新增逾14萬例，死亡新增1403例；密蘇里州和威斯康辛州等至少五州的單日新增新冠死亡創下新高，而伊利諾州和賓州等至少五州的單日新冠新增確診亦達顛峰，全美幾乎沒有一個地方的新冠新增確診下降。

當前疫情急遽惡化，迫使部分政府推出新防疫措施以減緩疫情傳播；馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)表示：「我們現在見到社區疫情全面傳播。」他恢復幾個月前的防疫令，包括限制餐廳開放50%納客量、室內集會上限25人並更新旅遊建議。

目前全國有近6萬2000名新冠病患住院，這是4月以來未見的情況；根據華盛頓郵報(WP)數據，逾12州11月的新冠住院人數達新高，其中多州10日再創紀錄。

共和黨籍的北達科他州州長柏根(Doug Burgum)9日宣布，允許染疫無症狀的健康照護人員繼續在醫院工作，但須穿戴完整防護裝備，無症狀職員等待新冠檢測期間也可工作，如此可為每間醫院釋出數十名人力。

奧克拉荷馬州也面臨類似困境，醫院則額外聘僱數百名護士和約聘員工，但資源依舊逐漸緊縮。

許多地方的酒吧、健身房和餐廳照樣營業，婚喪禮也如期舉行；對新冠疫情厭倦的民眾也開始與親友聚會，並在冬天增加室內活動。

隨著新冠確診與死亡攀升，多州州長與州衛生局呼籲民眾應戴口罩和保持社交距離，呼應民主黨總統當選人白登的訊息：美國人戴口罩不分政黨。

民主黨總統當選人白登的新冠肺炎顧問歐斯特宏。(取自明尼蘇達大學網站)
民主黨總統當選人白登的新冠肺炎顧問歐斯特宏。(取自明尼蘇達大學網站)

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