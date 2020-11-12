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經濟學者：新冠疫苗難救經濟 復甦需要更多財政支援

編譯郭宣含／綜合11日電
經濟學者11日指出，新冠疫苗沒辦法立刻刺激美國經濟，經濟復甦尚需注入更多財政支援。圖為西雅圖市華盛頓大學醫學研究人員進行新冠檢測。(美聯社)
經濟學者11日指出，新冠疫苗沒辦法立刻刺激美國經濟，經濟復甦尚需注入更多財政支援。圖為西雅圖市華盛頓大學醫學研究人員進行新冠檢測。(美聯社)

在全球新冠疫情反撲，各國引頸企盼疫苗問世之際，經濟學者11日指出，新冠疫苗沒辦法立刻刺激美國經濟，經濟復甦欠缺動能，尚需注入更多財政支援。

美國藥廠輝瑞(Pfizer)和德國藥廠BioNTech 9日宣布，其新冠疫苗第三期臨床試驗保護效力高達九成，全球股市隨之勁揚。

但芝加哥北方信託(Northern Trust)首席經濟學者坦南邦(Carl Tannenbaum)表示，新冠疫苗的消息和美國10月超乎預期的就業成長「鼓舞」全球大型經濟發展，但這無法抵銷進一步經濟刺激的需求。

坦南邦告訴CNBC有線電視網：「以就業面來說，還有1000萬名今年1月有工作的美國人現在仍無工作，而這些失業者要回到全職工作得花更長的時間，因此他們仍持續需要若干程度的協助。」

坦南邦表示：「美國另一個逆境就是州與地方政府預算亂七八糟，營收大減，他們紛紛裁員並減少服務，這對經濟活動有害。」

坦南邦解釋，因此美國無法單靠新冠疫苗就解決所有問題，就算樂觀預測輝瑞和BioNTech的新冠疫苗順利在今年獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，可能還是無法在2021年讓有需要的人都完成接種。

他說，考慮到國會歧見之深，美國在2021年1月總統就職典禮前恐難推出經濟紓困方案。在本月3日選舉前，經濟紓困協議陷入僵局，民主黨和共和黨對於紓困金額與項目一直無法達共識。

坦南邦說：「我認為美國經濟復甦早已流失動力，如果我們坐等新冠疫苗來解決所有問題的話，可能會面臨風險。」

商界和其他經濟學家也持類似看法，他們認為需盡快為美國經濟提供更多協助。

美國商會執行長唐諾休(Thomas Donohue)9日呼籲國會在民主黨總統當選人白登就職前通過新一波經濟刺激方案；他也指出，需數月才能感受到疫苗帶來的經濟益處。

美國 疫苗 紓困金

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