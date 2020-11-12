我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

CDC新指南：防新冠病毒傳播 戴口罩最有效

編譯林梅婕／綜合11日電
CDC新指南表示必須戴口罩，不僅可防止別人的口沫傳播，更保護自己。圖為一位猶他州新冠受檢者。(美聯社)
CDC新指南表示必須戴口罩，不僅可防止別人的口沫傳播，更保護自己。圖為一位猶他州新冠受檢者。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)公布更新的防疫指南，進一步強調戴口罩的重要性；哈佛大學環境衛生研究專家艾倫(Joseph Gardner Allen)指出：「口罩能有效降低感染風險的證據已經愈來愈多，一般人可選擇最少有雙層或是三層防護的口罩。」

艾倫建議，由於研究都顯示，方巾(Bandannas)或頸部護套(Neck Gaiter)這兩種材質的布料過濾效能是最差的，民眾應盡量避免使用，艾倫說：「除了無法有效過濾，這種布料貼合臉部的效果也非常差。」

CDC也提醒，N95口罩對醫護人員及第一線的防疫人員來說是最重要的防護工具，請民眾不要濫用；另外，裝設呼吸閥、看似N95的口罩也應避免使用。

喬治亞州愛默蕾大學(Emory University)傳染病醫學系助理教授瑪莉貝絲‧賽克斯頓(Marybeth Sexton)說：「雖然他們戴起來比較舒適，但對周遭的人卻造成相當大的風險。」

CDC建議，紗織數密度愈高的口罩愈能有助於防止病毒傳播，而根據研究顯示，100%純棉編織的口罩防護效果是最好的；若口罩放在燈光下可以清楚看見所有的織線，防護成效恐怕相當有限。

據CDC研究，多層布料組成使紗織密度提高的口罩，防護效果比單層或紗織密度低的口罩高出許多，可隔絕掉50%小於一微米的顆粒，而新冠病毒在氣體中的分子大小介於一至四微米。

當然，即使在選擇口罩時應挑選織線密度愈高、或布料層愈多的選項，但仍以不阻礙呼吸為主，否則口罩也戴不久；在這樣的條件下，雙層或三層布的口罩對大多數人是最好的選擇。

CDC表示，製造熱塑性塑膠原料的聚丙烯可靠著摩擦電荷，也就是俗稱的「靜電」，增強口罩的過濾效果；儘管經過洗滌後電荷會消失，但只要與雙手或肌膚摩擦，就能再次產生電荷。

最後CDC提醒民眾，戴口罩時一定要遮住鼻子，否則就沒有防護的效果；但人們還是可能在一些狀況下需要拿掉口罩，除了記得隨時調整，也要保持使用乾洗手的習慣再觸摸口罩。

CDC新指南表示必須戴口罩，不僅可防止別人的口沫傳播，更保護自己。圖為一位緬因州...
CDC新指南表示必須戴口罩，不僅可防止別人的口沫傳播，更保護自己。圖為一位緬因州的退伍老兵在調整自己的口罩。(美聯社)

CDC 防疫 聯邦疾病防治中心

上一則

經濟學者：新冠疫苗難救經濟 復甦需要更多財政支援

下一則

新研究：酒吧、健身房等公共場所 最易染疫

延伸閱讀

防疫貢獻大！WHA復會未獲邀 經文處刊廣告籲支持台灣

防疫貢獻大！WHA復會未獲邀 經文處刊廣告籲支持台灣
麋鹿林市長選舉 李史蒂夫苦戰 艾倫暫居領先

麋鹿林市長選舉 李史蒂夫苦戰 艾倫暫居領先
挺川千人車隊馬連市叫囂 「有如恐怖活動」

挺川千人車隊馬連市叫囂 「有如恐怖活動」
2前甘迺迪機場卡車司機盜名牌貨銷贓 被控重罪

2前甘迺迪機場卡車司機盜名牌貨銷贓 被控重罪

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席