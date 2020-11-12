CDC新指南：防新冠病毒傳播 戴口罩最有效

CDC新指南表示必須戴口罩，不僅可防止別人的口沫傳播，更保護自己。圖為一位猶他州新冠受檢者。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC )公布更新的防疫 指南，進一步強調戴口罩的重要性；哈佛大學環境衛生研究專家艾倫(Joseph Gardner Allen)指出：「口罩能有效降低感染風險的證據已經愈來愈多，一般人可選擇最少有雙層或是三層防護的口罩。」

艾倫建議，由於研究都顯示，方巾(Bandannas)或頸部護套(Neck Gaiter)這兩種材質的布料過濾效能是最差的，民眾應盡量避免使用，艾倫說：「除了無法有效過濾，這種布料貼合臉部的效果也非常差。」

CDC也提醒，N95口罩對醫護人員及第一線的防疫人員來說是最重要的防護工具，請民眾不要濫用；另外，裝設呼吸閥、看似N95的口罩也應避免使用。

喬治亞州愛默蕾大學(Emory University)傳染病醫學系助理教授瑪莉貝絲‧賽克斯頓(Marybeth Sexton)說：「雖然他們戴起來比較舒適，但對周遭的人卻造成相當大的風險。」

CDC建議，紗織數密度愈高的口罩愈能有助於防止病毒傳播，而根據研究顯示，100%純棉編織的口罩防護效果是最好的；若口罩放在燈光下可以清楚看見所有的織線，防護成效恐怕相當有限。

據CDC研究，多層布料組成使紗織密度提高的口罩，防護效果比單層或紗織密度低的口罩高出許多，可隔絕掉50%小於一微米的顆粒，而新冠病毒在氣體中的分子大小介於一至四微米。

當然，即使在選擇口罩時應挑選織線密度愈高、或布料層愈多的選項，但仍以不阻礙呼吸為主，否則口罩也戴不久；在這樣的條件下，雙層或三層布的口罩對大多數人是最好的選擇。

CDC表示，製造熱塑性塑膠原料的聚丙烯可靠著摩擦電荷，也就是俗稱的「靜電」，增強口罩的過濾效果；儘管經過洗滌後電荷會消失，但只要與雙手或肌膚摩擦，就能再次產生電荷。

最後CDC提醒民眾，戴口罩時一定要遮住鼻子，否則就沒有防護的效果；但人們還是可能在一些狀況下需要拿掉口罩，除了記得隨時調整，也要保持使用乾洗手的習慣再觸摸口罩。