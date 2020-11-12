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新研究：酒吧、健身房等公共場所 最易染疫

編譯林育正／綜合11日電
研究指出，酒吧、健身房等公共場所，最易感染到新冠病毒。圖為紐約市一家酒吧正在營業。(美聯社)
研究指出，酒吧、健身房等公共場所，最易感染到新冠病毒。圖為紐約市一家酒吧正在營業。(美聯社)

史丹福大學工程學院以手機定位資料，研究最容易感染新冠病毒的場所，發現藥房、雜貨店、購物商場和加油站染病風險較低，反倒是在咖啡廳、健身房和餐廳有較高的染疫風險。 

這項研究檢視三個主要因素，包括民眾去哪裡、停留多少時間，以及同時有多少人在同一場所中；資料收集的範圍包括紐約市、洛杉磯和芝加哥等全美十大城市，研究自3月8日至5月9日之間進行，追蹤了9800萬人的手機資料，定位多達55萬3000個公共場所，包括餐廳、健身房和宗教場所等。 

研究發現，在藥房、雜貨店、加油站和百貨公司染病的風險相對較低；另一方面，若全美主要城市的咖啡廳、餐廳和健身房全面開放，恐怕再造成數百萬人染病。

專家研判，民眾在咖啡廳、餐廳和健身房不僅與他人的距離較近，待得時間也較長，因此有更高的染疫風險；但若是能有效限制此類場所的堂食或入場人數，有機會讓感染人數下降多達75%。

因此研究人員建議，在餐廳等高風險場所設下較嚴格的人數限制；在雜貨店等低風險場所，仍保持最低限度的規定，將能在不封城的情狀下，將疫情侷限在可控制的範圍。

史丹佛大學表示其研究和模型，將能幫助政府在重啟商業活動和防疫的決策上取得平衡。史丹佛電腦科學副教授萊斯科韋茨(Jure Leskovec)說：「按照統計，我們認為民眾在任何地點和時間都有可能染病。」

研究團隊使用此模型計算不同地點和時間的感染率，同時交叉比對各城市每日確診人數，使預測更加精準。

目前研究預測，若紐約市全面重啟，一個月後，將再導致600萬人感染；但若僅開放20%的容納人數，染病人數將減少80%。

目前團隊正在研發對一般使用者較容易操作的模型，提供政府和公衛官員使用；萊斯科韋茨說：「任何人能用這套模型，了解不同程度的居家避疫和商家停止營業政策帶來的結果。」

研究指出，酒吧、健身房等公共場所，最易感染到新冠病毒。圖為在加州聖地牙哥的一家健...
研究指出，酒吧、健身房等公共場所，最易感染到新冠病毒。圖為在加州聖地牙哥的一家健身房正在營業。(美聯社)

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