感恩節大學生返鄉潮 公衛專家憂「如定時炸彈」

感恩節臨近，即將從學校返家的大學生，讓專家擔憂會傳播疫情；圖為威斯康辛大學的學生集會慶祝白登當選總統。(路透)

感恩節假期即將到來，全國各地的大學生將返家過節，但同時新冠肺炎疫情 再次邁向高峰。這波返鄉潮中，學生是否會將新冠病毒帶回家？ 公衛專家擔心，大學生返鄉潮宛如「定時炸彈」，讓人憂心導致疫情加劇。

自秋季學期開始，大部分大學規畫在感恩節前結束親自授課，要求學生遠距完成剩餘學期，減少在冬季疫情高峰遭受感染的風險。這表示在感恩節假期，數以萬計的大學生將紛紛返家，待到春季學期開始。

因此校方該如何確保返家的學生，不是病毒帶原者？目前大多數學校的返鄉篩檢 仍採自願性，只有少數學校強制要求，檢測 結果必須呈陰性才能離開。

紐約州立大學系統，則將要求所有使用校內設施的所有學生，在離校十天以內接受檢測；若結果為陽性，不論是否住校，接按該郡公衛規定接受隔離。這項措施工程浩大，屬下64所學院，將有14萬名學生接受篩檢。

密西根大學將強制5000名住宿舍的學生離校前接受篩檢，但住校外的學生則是自願性。

流行病學家建議，所有旅行者在出發前至少自行隔離一周，前三天再接受一至兩次檢測。到達目的地後，必須再次隔離直到三天後至少一次的檢測為陰性。若不接受篩檢，出發前和抵達後，則建議隔離14天。

耶魯大學公衛學院教授帕爾蒂爾(A. David Paltiel)建議，學校仍應開放宿舍，隔離安置確診的學生。他說：「學校有責任不能把定時炸彈放出來。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，染疫者中有許多為無症狀感染者，因此專家才建議頻繁篩檢，才是防堵無症狀傳染的解法。

帕爾蒂爾擔憂表示：「你絕不會想讓一堆學生搭上飛機、火車等交通工具，暴露在有染疫風險的環境，但還沒出現症狀，就和父母團聚。」