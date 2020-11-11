我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

感恩節大學生返鄉潮 公衛專家憂「如定時炸彈」

編譯林育正／綜合10日電
感恩節臨近，即將從學校返家的大學生，讓專家擔憂會傳播疫情；圖為威斯康辛大學的學生集會慶祝白登當選總統。(路透)
感恩節臨近，即將從學校返家的大學生，讓專家擔憂會傳播疫情；圖為威斯康辛大學的學生集會慶祝白登當選總統。(路透)

感恩節假期即將到來，全國各地的大學生將返家過節，但同時新冠肺炎疫情再次邁向高峰。這波返鄉潮中，學生是否會將新冠病毒帶回家？ 公衛專家擔心，大學生返鄉潮宛如「定時炸彈」，讓人憂心導致疫情加劇。

自秋季學期開始，大部分大學規畫在感恩節前結束親自授課，要求學生遠距完成剩餘學期，減少在冬季疫情高峰遭受感染的風險。這表示在感恩節假期，數以萬計的大學生將紛紛返家，待到春季學期開始。 

因此校方該如何確保返家的學生，不是病毒帶原者？目前大多數學校的返鄉篩檢仍採自願性，只有少數學校強制要求，檢測結果必須呈陰性才能離開。

紐約州立大學系統，則將要求所有使用校內設施的所有學生，在離校十天以內接受檢測；若結果為陽性，不論是否住校，接按該郡公衛規定接受隔離。這項措施工程浩大，屬下64所學院，將有14萬名學生接受篩檢。

密西根大學將強制5000名住宿舍的學生離校前接受篩檢，但住校外的學生則是自願性。

流行病學家建議，所有旅行者在出發前至少自行隔離一周，前三天再接受一至兩次檢測。到達目的地後，必須再次隔離直到三天後至少一次的檢測為陰性。若不接受篩檢，出發前和抵達後，則建議隔離14天。

耶魯大學公衛學院教授帕爾蒂爾(A. David Paltiel)建議，學校仍應開放宿舍，隔離安置確診的學生。他說：「學校有責任不能把定時炸彈放出來。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，染疫者中有許多為無症狀感染者，因此專家才建議頻繁篩檢，才是防堵無症狀傳染的解法。

帕爾蒂爾擔憂表示：「你絕不會想讓一堆學生搭上飛機、火車等交通工具，暴露在有染疫風險的環境，但還沒出現症狀，就和父母團聚。」

篩檢 檢測 疫情

上一則

繼開除防長 白宮安插3效忠川普官員進五角大廈

下一則

11月起暴增25% 全美染疫住院破6.1萬人

延伸閱讀

世界晚報／加州冠狀病例逼近百萬 感恩節風險升高

世界晚報／加州冠狀病例逼近百萬 感恩節風險升高
感恩節親友團聚過節 CDC說防疫要注意這些事

感恩節親友團聚過節 CDC說防疫要注意這些事
新州疫情惡化 單日新增創半年新高

新州疫情惡化 單日新增創半年新高
加州冠狀病例逼近百萬大關 感恩節升高傳播風險

加州冠狀病例逼近百萬大關 感恩節升高傳播風險

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點