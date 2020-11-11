我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

11月起暴增25% 全美染疫住院破6.1萬人

編譯樊蕙／綜合10日電
全美因新冠肺炎住院的人數創下疫情爆發以來的新高；圖為在紐約表維醫院，醫護人員在治療新冠患者。(美聯社)
全美因新冠肺炎住院的人數創下疫情爆發以來的新高；圖為在紐約表維醫院，醫護人員在治療新冠患者。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，全美新冠肺炎住院患者人數自本月初起暴增近25%，更可能創新高；新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，截至10日，全美共有6萬1964人因為罹患新冠肺炎而住院治療，超過4月15日5萬9940人的最高紀錄。

全國各地加護病房也因為新冠病毒疫情而湧入大量病患；截至9日，共有1萬1533人住進加護病房接受治療，為5月8日以來最多。

路透報導，川普政府高級衛生官員說，將協助設置可能會需要的臨時醫療設施。

衛生部長阿查爾(Alex Azar)10日在CNBC受訪時，表示擔心疫情惡化影響最嚴重的地區，包括中西部多州，醫療院所會因為住院人數增加而面臨壓力；「隨著個案增加，住院人數也會增加。」

阿查爾也說，若藥廠輝瑞(Pfizer)和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠病毒疫苗迅速獲得批准，政府最快12月就可望開始讓國人接種。

最近新冠病毒疫情似乎比先前更嚴重，但專家說國家這次已經更有能力處理疫情。

哈佛大學傳染病研究人員漢納治(William Hanage)說，在醫療工具與知識等方面，「我們當然有進步」。

新冠病毒疫情今春主要在東北部爆發，然後在今夏主要衝擊陽光帶州(Sun Belt)，而目前席捲全美各地的疫情看起來卻更嚴重且廣泛。

目前全美死亡個案仍低於4月每日約2200起的高峰值，但部分研究人員估計，全國死亡個案總數可能會在明年2月1日前，從目前的約24萬起增加到約40萬起。

醫師現已更了解應如何治療重症患者，表示住進加護病房的新冠肺炎患者康復的機率已變得更高。

患者也可接受新的療法，即瑞德西韋(remdesivir)、類固醇地塞米松(steroid dexamethasone)，以及聯邦食品藥物管理局(FDA)9日批准緊急使用的抗體藥物；檢測也更普及。

疫情 新冠肺炎 阿查爾

上一則

感恩節大學生返鄉潮 公衛專家憂「如定時炸彈」

下一則

共和黨提1.4兆支出法案 選後動盪結果難料

延伸閱讀

對輝瑞和FDA有信心 佛奇：我會接種疫苗

對輝瑞和FDA有信心 佛奇：我會接種疫苗
FDA首次對外徵詢科學家 確保疫苗審核標準安全、有效

FDA首次對外徵詢科學家 確保疫苗審核標準安全、有效
AIT主席賀雙十：續推動美台關係助台灣提升國防

AIT主席賀雙十：續推動美台關係助台灣提升國防
阿查爾談戴口罩：總統家庭防疫保護與民眾不一樣

阿查爾談戴口罩：總統家庭防疫保護與民眾不一樣

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點