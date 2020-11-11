11月起暴增25% 全美染疫住院破6.1萬人

全美因新冠肺炎住院的人數創下疫情爆發以來的新高；圖為在紐約表維醫院，醫護人員在治療新冠患者。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，全美新冠肺炎 住院患者人數自本月初起暴增近25%，更可能創新高；新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，截至10日，全美共有6萬1964人因為罹患新冠肺炎而住院治療，超過4月15日5萬9940人的最高紀錄。

全國各地加護病房也因為新冠病毒疫情 而湧入大量病患；截至9日，共有1萬1533人住進加護病房接受治療，為5月8日以來最多。

路透報導，川普政府高級衛生官員說，將協助設置可能會需要的臨時醫療設施。

衛生部長阿查爾 (Alex Azar)10日在CNBC受訪時，表示擔心疫情惡化影響最嚴重的地區，包括中西部多州，醫療院所會因為住院人數增加而面臨壓力；「隨著個案增加，住院人數也會增加。」

阿查爾也說，若藥廠輝瑞(Pfizer)和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠病毒疫苗迅速獲得批准，政府最快12月就可望開始讓國人接種。

最近新冠病毒疫情似乎比先前更嚴重，但專家說國家這次已經更有能力處理疫情。

哈佛大學傳染病研究人員漢納治(William Hanage)說，在醫療工具與知識等方面，「我們當然有進步」。

新冠病毒疫情今春主要在東北部爆發，然後在今夏主要衝擊陽光帶州(Sun Belt)，而目前席捲全美各地的疫情看起來卻更嚴重且廣泛。

目前全美死亡個案仍低於4月每日約2200起的高峰值，但部分研究人員估計，全國死亡個案總數可能會在明年2月1日前，從目前的約24萬起增加到約40萬起。

醫師現已更了解應如何治療重症患者，表示住進加護病房的新冠肺炎患者康復的機率已變得更高。

患者也可接受新的療法，即瑞德西韋(remdesivir)、類固醇地塞米松(steroid dexamethasone)，以及聯邦食品藥物管理局(FDA)9日批准緊急使用的抗體藥物；檢測也更普及。