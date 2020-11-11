全美新冠日增病例激升 專家：未來幾周每天恐逾20萬例

美國新冠肺炎確診病例激增，連續七天日增超過10萬例；圖為加州洛杉磯的新冠病毒檢測站。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，全美連續七天單日新增超過10萬例確診感染新冠病毒；約翰霍普金斯大學(JHU)統計，9日全國新增近12萬例，總計超過1010萬例確診。

WSJ分析JHU統計數據發現，全美50州七天移動平均新增個案超過14天的移動平均，且自10月5日以來皆是如此，表示感染率正在增加。

JHU統計，賓州、田納西州、科羅拉多州、新墨西哥州以及緬因州的單日病例數都創下新高紀錄；加州新增病例自8月19日以來第一次增加超過8000例。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特宏(Michael Osterholm)9日對有線電視新聞網(CNN)主播庫柏(Anderson Cooper)說：「我們看到確診病例正在全國各地大幅增加，我認為已經比多數人以為會發生的情況更嚴重；如果接下來數周我們看到單日新增超過20萬例，我也不會感到意外。」

JHU統計，新冠病毒疫情 爆發至今，全美已有超過23萬9000例死亡。

華盛頓大學衛生指標與評估研究所(IHME)指出，接下來兩個月內恐怕還有11萬人以上會死亡。

根據JHU的統計數字，截至10日，有44州在過去一周內累積新冠肺炎個案至少比前一周多10%。

密蘇里州 傑克森郡(Jackson County)選舉委員會28位工作人員在最近數周內檢出新冠病毒陽性，一位主任認為他們最可能是被選民傳染，但當地衛生官員尚未確定。

該郡選委會共和黨主任譚美‧布朗(Tammy Brown)10日說，有八位全職員工以及20位兼職員工在過去兩周半內檢出新冠病毒陽性；其中多數人狀況良好並在家休養，但有兩位兼職員工住院治療，其中一位住進加護病房。

傑克森郡是密蘇里州第二大郡，僅次於聖路易郡(St. Louis County)；堪薩斯市(Kansas City)也是傑克森郡的一部分，但該市有自己的選委會；傑克森郡選委會處理近20萬選民投的票。

布朗說，超過6萬人透過不在籍投票 或郵寄選票，許多選民在投票日前數周經過辦公室取票、投票或遞送選票。

隨著疫情惡化，各級學校紛紛再次改用遠距教學，或延後當面授課；也有部分學區原本採用混合教學方式，即交替進行遠距教學與當面授課，如今也在今年年底前改回全面遠距教學。