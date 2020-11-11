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共和黨提1.4兆支出法案 選後動盪結果難料

記者胡玉立／綜合報導
國會共和黨人10日提出1.4兆元開支法案；圖為參院多數黨領袖麥康諾(中)會同多位參議員參加記者會。(美聯社)
國會共和黨人10日提出1.4兆元開支法案；圖為參院多數黨領袖麥康諾(中)會同多位參議員參加記者會。(美聯社)

掌控參院的共和黨10日提出總值1兆4000億元支出法案，草案為川普總統主張的邊界牆以及民主黨反對的其他法規提供了經費。儘管目前國會兩黨領袖都有意推動仍待完成的支出法案，但在選後華府政治動盪階段，能否成功推動，非常難說。

除了經費支出之外，國會兩黨還得設法通過疫情紓困案和年度國防政策法案，而且它們最終需要獲得川普簽名才能生效。川普行事難料加上與民主黨關係惡劣，國會種種努力很可能會失敗。回顧近期歷史，但凡白宮職務交接期間進行的跛腳鴨會期，都是將未完成的支出法案丟到明年，靠既存資金撐過權力交接空窗期。

10日由參院撥款委員會主席薛爾比(Richard Shelby)公布的12項支出方案，因疫情紓困案和警政改革爭議，之前被擱置了數月。但現在薛爾比爭取到民主黨佛蒙特州參議員李希(Patrick Leahy)、參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的支持；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也想推動。

薛爾比聲明指出，「這些法案是兩黨委員會成員合作的產物；我們一次展現願意共同努力完成工作的意願；現在我們有機會再次為國人服務。」

獲得兩黨大部分同意的支出法案，包括6960億元國防預算。法案中，提供20億元用於興建82哩邊界牆，此部分民主黨不會輕易放行；另外還有88億元用於移民和海關執法部門，民主黨也不會認同。

李希針對此支出法案發表的聲明，並未表達完全支持。他指出，「在國家即將迎來致命冬天之際，這些法案並未提供控制新冠病毒疫情和恢復經濟開放所需的任何資源。」

國會在兩黨合作程序下每年編寫約三分之一聯邦預算，總支出金額已由去年兩黨預算協議、訂入法律，延到明年的部分不太可能為白登政府帶來更多經費。現有政府資金則將在12月12日到期。

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