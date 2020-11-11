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歐記健保存廢…最高法院可望過關

記者顏伶如／綜合報導
示威人士10日持著標語在聯邦最高法院前示威， 反對廢除歐記健保。(美聯社)
示威人士10日持著標語在聯邦最高法院前示威， 反對廢除歐記健保。(美聯社)

最高法院10日針對推翻「可負擔健保法」(Affordable Care Act)訴訟展開言辭辯論；在長達兩個小時電話會議中，首席大法官羅伯茲(John Roberts)和保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的發言都傾向保留該法案，理由在於就算一條以上條款以違憲為由遭註銷，最高法院也毫無立場可以廢除整套法案。

俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」是前總統歐巴馬任內重大施政，2010年上路以來，至今超過2000萬人參加；紐約時報報導，歐記健保繼2012年挺過最高法院考驗之後，可望又一次過關。

大選前獲川普提名並火速通過任命的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)在會中雖未表明立場，她的一票對於全案最終結果，似乎沒有關鍵影響；她在整場辯論中並未針對條款切割提問，只與其他保守派大法官一樣對提告權等基本法律原則發表看法。

這次訴訟是包括德州在內等18個共和黨執政「紅州」向法院提告，稱歐記健保的「個人強制納保」(individual mandate)條款牴觸憲法精神；由加州領軍的20個民主黨執政「藍州」則主張，刪除某項條款後的歐記健保能否存在，必須追溯當初國會立法初衷，而答案早在2017年就已出現。

當時共和黨居多數的國會修改條款，將無保險者扣稅罰責降為零，但讓歐記健保持續存在。

「你很難解釋國會希望整套法案撤銷，因為同樣這個國會之前並沒有廢除整套法案。」羅伯茲在言辭辯論中，對德州法務長霍金斯(Kyle Hawkins)說：「他們希望由法院來做，但那並非我們的職責。」

由川普提名進入最高法院的卡瓦諾則說，這是一起「簡單明瞭」的訴訟，因為有裁決前例可循，「就算某些條文被認定無效，最高法院也不會廢除整套法案，除非國會明確表達希望這麼做」。

卡瓦諾說，從先前判例來看，歐記健保爭議的適當解決之道，可能是切割「個人強制納保」條款之後，「讓法案其他部部分保留不動」。

「紅州」主張，國會希望歐記健保必須以完整形式存在，倘若「個人強制納保」條款遭到移除，整套歐記健保便將瓦解。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)則提出不同看法說，支持這項論述的理由是把強制納保條款視為「飛機的零件之一」，對於飛機能夠繼續飛行，扮演關鍵角色，「不過，現在零件已拿掉了，飛機卻沒有失事墜落。我們如何解釋這項條款對於保持整體法案運作，果真具有涉及存亡的影響呢？」

最高法院將於明春之前宣布裁定。

民主黨總統當選人白登10日表示上任後，將會擴大歐記健保。(美聯社)
民主黨總統當選人白登10日表示上任後，將會擴大歐記健保。(美聯社)
卡瓦諾大法官。(美聯社)
卡瓦諾大法官。(美聯社)
最高法院首席大法官羅伯茲。(美聯社)
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歐記健保 大法官 羅伯茲

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