我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

紐時：保守派大法官占多數 歐記健保闖關有優勢

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報分析，歐記健保很可能在最高法院獲得有利裁決，繼續實施；圖為民眾10日在最高法院門前要求保留可負擔健保法案(ACA)。(Getty Images)
紐約時報分析，歐記健保很可能在最高法院獲得有利裁決，繼續實施；圖為民眾10日在最高法院門前要求保留可負擔健保法案(ACA)。(Getty Images)

「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，第一次面臨最高法院考驗是在2012年，不過當時以5票對4票表決結果過關。相隔八年之後，如今保守派大法官已占絕大多數的最高法院，10日又展開審議這項俗稱「歐記健保」的法案。

由共和黨籍各州官員提告、川普政府撐腰的這起訴訟，目標在於推翻前朝政府於2010年推出，關係數以百萬計美國民眾能否「帶病投保」的醫療福祉。

廢除歐記健保是川普2016年競選的主要政見，上台以來已將三位保守派大法官送進最高法院，大環境條件看來，可負擔健保法命恐怕難保。然而，紐約時報分析，至少絕大部份的可負擔健保法法條，或者整套法案，是有機會安然渡過難關的。

首先，企圖推翻歐記健保的共和黨人士必須將三大反對理由徹底解釋清楚。可負擔健保法上路迄今獲得民眾高度支持，斷然撤銷將導致醫療系統陷入混亂，因此共和黨陣營必須說服大法官為法案非廢不可。新冠病毒疫情在美國持續延燒之際，此時此刻撤銷可負擔健保法的理由為何，同樣必須論述清楚。

非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)估計，撤銷可負擔健保法將讓使得美國突然多出2000萬沒有醫療保險的民眾，增加幅度將近七成。首當其衝將是十多州政府擴大歐記健保服務範圍之後，才得以參加聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的低收入民眾。

撤銷可負擔健保法同時也將衝擊目前擁有私人醫療保險的數以百萬計民眾，其中包括現行法規規定年滿26歲之間可以透過父母取得健保的年輕人，以及現行法律規定下因家庭收入微薄而符合健保補助的家庭。

歐記健保最大亮點便是保障民眾帶病投保權益，禁止保險公司排除民眾帶病投保或對帶病投保消費者加收保費。川普曾經表示，如果最高法院推翻歐記健保，將繼續維護民眾帶病投保的權利，但實際執行層面將如何做到，川普則從未說明。

醫療保險業者多次呼籲法院保留歐記健保，保險業公會組織「美國健康保險計畫」(America's Health Insurance Plans)便曾在今年初的加州控告德州一案中，向法院提供證詞指出，可負擔健保法如果廢止，整個醫療照護體系將因此陷入混亂不堪。

歐記健保 醫療保險 美國

上一則

共和黨提1.4兆支出法案 選後動盪結果難料

下一則

川普擬廢歐記健保 白登批：造成不必要分裂

延伸閱讀

川普擬廢歐記健保 白轟：殘忍之舉 賀批：推翻人民意志

川普擬廢歐記健保 白轟：殘忍之舉 賀批：推翻人民意志
川粉致函大法官調查舞弊 律師：無實效

川粉致函大法官調查舞弊 律師：無實效
華郵：川普主義餘火燒 仍會影響共和黨

華郵：川普主義餘火燒 仍會影響共和黨
歐記健保存廢 最高法院辯論 巴瑞特態度受矚目

歐記健保存廢 最高法院辯論 巴瑞特態度受矚目

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點