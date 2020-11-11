紐時：保守派大法官占多數 歐記健保闖關有優勢

紐約時報分析，歐記健保很可能在最高法院獲得有利裁決，繼續實施；圖為民眾10日在最高法院門前要求保留可負擔健保法案(ACA)。(Getty Images)

「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，第一次面臨最高法院考驗是在2012年，不過當時以5票對4票表決結果過關。相隔八年之後，如今保守派大法官已占絕大多數的最高法院，10日又展開審議這項俗稱「歐記健保 」的法案。

由共和黨籍各州官員提告、川普政府撐腰的這起訴訟，目標在於推翻前朝政府於2010年推出，關係數以百萬計美國 民眾能否「帶病投保」的醫療福祉。

廢除歐記健保是川普2016年競選的主要政見，上台以來已將三位保守派大法官送進最高法院，大環境條件看來，可負擔健保法命恐怕難保。然而，紐約時報分析，至少絕大部份的可負擔健保法法條，或者整套法案，是有機會安然渡過難關的。

首先，企圖推翻歐記健保的共和黨人士必須將三大反對理由徹底解釋清楚。可負擔健保法上路迄今獲得民眾高度支持，斷然撤銷將導致醫療系統陷入混亂，因此共和黨陣營必須說服大法官為法案非廢不可。新冠病毒疫情在美國持續延燒之際，此時此刻撤銷可負擔健保法的理由為何，同樣必須論述清楚。

非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)估計，撤銷可負擔健保法將讓使得美國突然多出2000萬沒有醫療保險 的民眾，增加幅度將近七成。首當其衝將是十多州政府擴大歐記健保服務範圍之後，才得以參加聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的低收入民眾。

撤銷可負擔健保法同時也將衝擊目前擁有私人醫療保險的數以百萬計民眾，其中包括現行法規規定年滿26歲之間可以透過父母取得健保的年輕人，以及現行法律規定下因家庭收入微薄而符合健保補助的家庭。

歐記健保最大亮點便是保障民眾帶病投保權益，禁止保險公司排除民眾帶病投保或對帶病投保消費者加收保費。川普曾經表示，如果最高法院推翻歐記健保，將繼續維護民眾帶病投保的權利，但實際執行層面將如何做到，川普則從未說明。

醫療保險業者多次呼籲法院保留歐記健保，保險業公會組織「美國健康保險計畫」(America's Health Insurance Plans)便曾在今年初的加州控告德州一案中，向法院提供證詞指出，可負擔健保法如果廢止，整個醫療照護體系將因此陷入混亂不堪。