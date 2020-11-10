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輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

輝瑞新冠疫苗里程碑！保護力9成 月底尋求FDA緊急授權

編譯李京倫、郭宣含／綜合9日電
今年10月輝瑞展示新冠疫苗。(路透)
今年10月輝瑞展示新冠疫苗。(路透)

美國製藥大廠輝瑞(Pfizer)和德國BioNTech9日宣布，新冠肺炎疫苗在初步試驗中，抵禦新冠病毒效力高達九成，多國領袖紛紛賀喜這項疫苗研發重大進展，加上美國選舉幾乎塵埃落定，美股9日大漲；但全美新冠肺炎確診9日也突破1000萬例，達到另一個黑色慘淡里程碑。

輝瑞和BioNTech9日宣布，兩家公司聯手研發的新冠肺炎疫苗，進行中的第三期臨床試驗顯示，抵禦新冠病毒的保護效力高達九成。

兩劑疫苗施打相隔21天，接種第一劑的28天後可達到保護病患的效果；兩家公司說，目前未發現這款疫苗有嚴重的安全性問題，預料11月底尋求聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權緊急使用。

兩公司預期今年年底前生產劑量可供1500萬至2000萬人施打，2020年估計供應全球高達5000萬劑疫苗，2021年將增至13億劑。

輝瑞疫苗研發負責人凱瑟琳·詹森(Kathrin Jansen)表示，他們在大流行病爆發一年內生產出疫苗，堪稱歷史性時刻。

BNT執行長沙辛樂觀預期，這款疫苗的保護效果至少能持續一年；不過由於研發人員追蹤受試者的時間還不夠長，所以效力能持續多久還不確定。

多國領袖紛紛賀喜，歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)大呼好消息，並宣布簽約購買3億劑疫苗；德國、英國、加拿大也讚賞，同時呼籲民眾仍須注重防疫。

總統當選人白登宣布勝選，加上輝瑞和BNT報喜新冠疫苗新進展，在「雙利多」加持下，全球金融市場9日狂漲，世界股市攀抵歷來最高；美股道瓊工業指數早盤飆漲逾1300點，刷新歷史紀錄，但Zoom、亞馬遜等居家避疫概念股的股價則大跌，最後收盤漲834.57點。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至9日晚間，全球新冠肺炎確診5080萬1471例，死亡126萬2251人；美國確診1004萬2050例，死亡23萬8097人。

美國不到十天，便從新冠肺炎確診900萬例成長突破1000萬例；過去五天單日新增確診逾10萬人，過去兩周全美單日新增確診案例成長逾60%，單日平均增加近10萬9000例；全美48州單日新增確診案例持續攀升。

美國人口占全球4%，但確診病患卻占全球近五分之一；全美染疫病患住院和死亡人數也大增，截至9日逾5萬5800人住院，多於上月2萬2000人，過去兩周新冠死亡人數成長逾18%，平均單日新增939人。

今年10月輝瑞藥廠在辛辛那提市的兒童醫院進行新冠疫苗的接種試驗。(美聯社)
今年10月輝瑞藥廠在辛辛那提市的兒童醫院進行新冠疫苗的接種試驗。(美聯社)
美國輝瑞藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗...
美國輝瑞藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。舉世振奮，股市及輝瑞股票均大漲。 (路透)
輝瑞大藥廠的CEO伯拉在9日表示，新冠疫苗絕對安全，他願率先接種。圖為伯拉於20...
輝瑞大藥廠的CEO伯拉在9日表示，新冠疫苗絕對安全，他願率先接種。圖為伯拉於2019年2月在國會參院作證。(美聯社)

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