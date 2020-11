潘斯稱疫苗研發歸功藥廠合作川政府 輝瑞打臉：沒拿錢

美國 輝瑞藥廠(Pfizer)和德國BioNTech生技公司9日宣布,90%新冠疫苗在初步試驗有效後,副總統潘斯將此成就歸功於藥廠與川普 政府的合作,但隨即遭輝瑞否認;面對疫苗新進展,川普總統在推特稱「股市大漲」,民主黨總統當選人白登則呼籲美國人繼續戴口罩。

此外,聯邦食品暨藥物管理署(FDA)9日表示,已對禮來(Eli Lilly)為治療新冠肺炎輕、中症患者開發的單細胞抗體藥bamlanivimab,發出一項緊急使用授權,讓第一線的醫護專業人員可以使用;此藥和川普總統染疫時使用的其中一項藥物類似。

潘斯在大選後首次打破沉默,9日推文指出:「重大消息:多虧川普總統促成的公私部門合作,輝瑞宣布其新冠疫苗試驗有效,可預防90%自願試驗者染疫。」

HUGE NEWS: Thanks to the public-private partnership forged by President @realDonaldTrump, @pfizer announced its Coronavirus Vaccine trial is EFFECTIVE, preventing infection in 90% of its volunteers.