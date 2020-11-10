輝瑞執行長：新冠疫苗或成百年來最重要醫學進展

美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。圖為輝瑞大藥廠在紐約市的世界總部。(美聯社)

輝瑞藥廠(Pfizer)9日宣布，與德國 BioNTech 生技公司合作開發的新冠疫苗 取得積極成效後，執行長伯拉(Albert Bourla)9日說，為了消除大眾針對新冠病毒疫苗的疑慮，他願意成為全球第一批接受該疫苗的人。

輝瑞和BioNTech第一批在新冠病毒疫苗大型臨床試驗中取得積極成果的公司；兩家公司表示，他們目前沒有發現嚴重安全疑慮，也預期在本月稍後申請美國聯邦食藥署(FDA)的緊急使用許可。

來源：CNBC Television YouTube

「我認為這可能是過去100年來最重大的醫學進展。」50多歲的伯拉接受財經媒體CNBC「財經論壇」(Squawk Box)節目訪問時說，輝瑞和BioNTech開發的新冠病毒疫苗需求量，將「比我們能夠生產出來的數量更多。」

輝瑞9日表示，根據一場大型研究的初始資料，該公司研發的實驗性疫苗在預防罹患新冠肺炎方面成效超過90%。

伯拉也說，該公司可望在2020年生產多達5000萬劑疫苗，然後在2021年生產多達13億劑。

不過，伯拉也提到，疫苗開發還有道德考量，「如果我們的劑量有限，我不確定大家會不會建議和我同年齡或工作能力相同的人，成為第一批接受疫苗的人。」

該款疫苗含有被稱為信使核糖核酸(messenger RNA，mRNA)的遺傳物質，而科學家希望這能誘導免疫系統對抗新冠病毒。

土耳其裔科學家夫婦Ugur Sahin(左二)與 Oezlem Tuereci(左三)，兩人合作研發出新冠疫苗，改變全世界。(取自BioNtech網站)

土耳其裔科學家夫婦 合力研發疫苗

德國「週日世界報」(Welt am Sonntag)報導，BioNTech創辦人兼執行長沙辛(Ugur Sahin)現年55歲，是在德國科隆(Cologne)福特(Ford)工廠工作之土耳其移民的後代，與53歲的妻子歐茲勒姆‧圖勒奇(Oezlem Tuereci)於2008年共同創立BioNTech，如今則一起擠進德國前100名富豪之列。

學醫的沙辛在科隆與德國西南部城市洪堡(Homburg)的教學醫院工作，並在洪堡認識圖勒奇；圖勒奇也是移民到德國之土耳其醫師的後代。

今年1月，沙辛得知新冠病毒疫情在中國 爆發，而BioNTech研究的癌症免疫療法就包括mRNA，且從抗癌mRNA藥物到研發含有mRNA的病毒疫苗，只需很小的一步。

於是BioNTech迅速指派約500人「光速」研究多種可能的化合物，並自3月起與輝瑞和中國的復星醫藥(Fosun)合作。