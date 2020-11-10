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輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

美聯社列出「5要點」剖析輝瑞疫苗研發流程

記者顏伶如／綜合報導
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。 (美聯社)
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。 (美聯社)

美國輝瑞藥廠(Pfizer)9日宣布研發中的新冠病毒疫苗九成有效，讓不少民眾對於擺脫疫情陰影燃起希望，以下為美聯社列出輝瑞疫苗研發流程的五項要點：

輝瑞研究計畫重點為何？

輝瑞與德國廠商BioNTech合作，廣邀4萬4000名志願者參加最後階段疫苗臨床實驗。哪些民眾接受疫苗施打或安慰劑(placebo)，不僅參與民眾不知道，就連主持研究的醫師、輝瑞高層也不知道。志願者接受第一劑施打的三周後，追加施打第二劑，隔一周後開始調查這段期間保持一般生活作息的民眾當中，哪些人出現感染新冠病毒的症狀並進行病毒檢測。

如何知道疫苗有效？

所有疫苗研究都須接受獨立機構「數據及安全監督委員會」(DSMB)監督，委員會成員包括與廠商並無關係的科學家、統計專家。唯有監督委員會有權解碼哪些志願者施打疫苗或安慰劑，根據研究結果做出疫苗是否有效的結論。

在藥廠與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)同意下，監督委員會得以提早查看統計資料，根據8日出爐的第一波初步結果，這項研究當中共有94個染疫個案，而疫苗有效機率高達90%。

計畫仍持續進行，估計要等到累計出現164個染疫個案，才能對疫苗效力有更進一步確認。

能否更加提前查看數據？

輝瑞原本在出現32個染疫個案時便希望統計數據，但許多科學家則警告說，新冠疫苗研發成功後，將用在數十億民眾身上，如此樣本數量實在太小。

安全性不可遺忘

安全是第一要項，監督委員會也特別注意志願者參與施打後是否出現副作用或嚴重反應。到目前為止，研究計畫中並未出現任何嚴重的安全問題。

FDA規定，藥廠必須對於參與實驗的半數志願者進行兩個月健康追蹤，觀察是否出現副作用，才能提出疫苗審核申請。

接下來將會如何？

正在研發疫苗的各家藥廠，估計都將向聯邦政府申請「緊急使用」授權，而不會像傳統疫苗申請程序一樣，等實驗計畫所有步驟完成才提出申請。FDA對疫苗能否核可之前，將由科學家顧問團針對每家藥廠的疫苗研究召開公聽會。

今年10月輝瑞藥廠在辛辛那提市的兒童醫院進行新冠疫苗的接種測試。(美聯社)
今年10月輝瑞藥廠在辛辛那提市的兒童醫院進行新冠疫苗的接種測試。(美聯社)

疫苗 FDA 美國

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