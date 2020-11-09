路透：白登曾稱習近平「惡棍」對中國不會更軟弱

美國2020大選落幕，8日晚的白宮燈火通明。(美聯社)

民主黨總統當選人白登 尚未公布詳細的對中國 政策，但路透(Reuters)報導，他過去曾批評中國國家主席習近平為「惡棍」(thug)，所有跡象顯示白登將繼續維持對中的強硬政策；全球多國領袖紛紛為白登當選賀喜之際，中國及俄羅斯等仍保持靜默。

川普 總統在競選期間一再警告，白登勝選等於讓中國獲勝，而且中國將「擁有美國」；不過路透指出，中國難以找到證據說明白登對中政策會比川普更軟弱。

路透報導，川普巨幅改變美國對中國的態度，但其實早在川普上任前，歐巴馬政府與時任副總統的白登對中態度已強硬許多；川普政府進一步強化該立場，強力阻擋中國影響力擴及全球，就算在選戰激烈期間，白登顧問也擠出讚賞。

白登可望維持對中強硬立場，外交官和分析師預測，在川普砲火般的威脅之後，白登團隊的語氣可望更慎重，著重「戰略競爭」而非直接對峙。

不過白登偶爾仍直接抨擊中國，他曾批評習近平是「惡棍」，誓言帶領國際團隊「施壓、隔離並懲罰中國」，並擬將中國對新疆穆斯林的行動標為「種族滅絕」。

俄羅斯普亭也未表態致賀。國際媒體分析，這兩大國家的沉默，反而是發出更大聲音。分析指有可能是在等候川普總統的敗選表態。

白登曾在3月撰文指出：「面對挑戰最有效的方法就是建立美國盟友的統一戰線，以對抗中國虐待行為與違反人權。」但他也將在具共同利益的議題上尋求中國合作。

路透指出，調解競爭與合作兩大目標將會是一大挑戰；一名曾與白登共識的前政府職員指出：「屆時將出現重大辯論」，白登團隊會有人認為面對中國威脅應以眼還眼，實用主義派則認為疫情和氣候變遷惡化，美中應尋求合作。

與此同時，全球多國領袖紛紛恭賀白登，但中國和俄羅斯等國家則一片靜默。

德國之聲報導，中國外交部未回應白登勝選，不過其副部長樂玉成表示，希望美國新一任總統與政府能與中國朝共同目標前進；多名中國學者預測，白登上任後可望改善美中關係，加強合作重啟對話，但川普卸任前可能對中國更強硬。

此外，墨西哥總統表示不會在選舉訴訟確定前恭賀白登；巴西總統和沙烏地阿拉伯王儲也未發聲。飽受川普政府制裁所苦的伊朗則祝賀川普落敗，並稱美國應彌補錯誤。