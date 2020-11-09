白登組12人抗疫團隊 延攬歐巴馬時期公衛總監

民主黨總統當選人白登將在9日宣布成立12人抗疫小組，處理當務之急的新冠疫情。(美聯社)

民主黨總統當選人白登 明年1月就任時將立刻面臨嚴峻的公共衛生挑戰，他計畫延攬歐巴馬時期的公衛總監擔當抗疫大任，籌組12人的抗疫小組；白登交接團隊已開始運作，加速組織政府；但未來人事任命能否過關，參院 共和黨領袖麥康諾是關鍵。

秋冬來臨，新冠肺炎確診及住院人數再度增加；白登近幾個月來已從專家小組聽取防疫簡報，此小組由歐巴馬政府時期的公衛署長莫西(Vivek Murthy)和聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長凱斯勒(David Kessler)領導，成員包括紐約大學流行病學專家塞琳·岡德(Celine Gounder)和耶魯大學醫學系助理教授瑪瑟拉‧努涅斯-史密斯(Marcella Nunez-Smith)。

白登7日表示，將在9日宣布由頂尖科學家及專家組成的防疫顧問團，協助白登-賀錦麗就職過渡小組研擬行動藍圖，相關計畫均以科學為據。

據路透8日報導，白登交接團隊已經和白宮主導的疫苗 研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)接觸，並和團隊內的大藥廠負責人討論，加速發展可能問世的新冠疫苗。白登團隊的公衛顧問在6月及9月接觸過藥廠負責人，瞭解研發新完疫苗的進度，同時也保證，即使勝選後不會干擾「神速任務」工作。

白登在競選期間及強調他與川普總統抗疫的差異，屢次重申將聽從專家建議。

川普選前揚言開除白宮防疫專家佛奇(Anthony Fauci)；對此，白登2日說：「我有更好的想法，讓我們開除川普，我來雇用佛奇。」

歐巴馬政府的衛生部長凱瑟琳．西比列斯(Kathleen Sebelius)表示，白登團隊可從現在起規畫並收集資訊，好在明年1月20日就任後便迅速實施相關防疫措施。

白登目前面臨的一大嚴峻挑戰是配發疫苗供國人使用，但疫苗研發何時能完善還不知道。

白登競選團隊副總幹事凱特‧貝汀費爾德(Kate Bedingfield)說：「人們希望國家向前邁進，白登與賀錦麗有機會做好這項工作，控制病毒擴散並讓經濟回歸正軌。」

白登有意延攬前總統歐巴馬政府的幕僚，但歐巴馬政府的前官員提醒這可能是兩面刃。

此人說：「民主黨的華府基本上就是『六度白登理論』(Six degrees of Joe Biden，六度分隔理論原指互不認識的人因中間人而建立聯繫)，這種情況是兩面刃，代表他能吸引到的人才有限。」

任何內閣提名都得經過參院認可，白登的人事任命案掌握在參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，共和黨)；但參院掌控權將在1月5日塵埃落定，喬治亞州的兩席參院選舉結果將在白登就職典禮兩周前揭曉。

白登允諾籌組多元內閣，成員包括男性、女性、同性戀、非裔、白人與亞裔；白登團隊迅速籌組工作小組，聚焦新政府就任之初的關鍵議題。