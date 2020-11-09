扭轉川普政策！白登計畫速簽行政命令 重啟夢想生計畫

總統當選人白登明年就任將採取多項行政命令，推前川普總統任內的行政命令。(美聯社)

總統當選人白登 計畫在1月20日宣誓就職後迅速簽署一連串行政命令，立即預告美國政治風向變化，顯示在他任內將有截然不同的政策優先順位。

根據白登近幾個月的競選承諾，他將重新加入巴黎氣候協定，推翻川普 總統退出世界衛生組織決定。知情人士透露，白登還將廢除以穆斯林國家為主的移民禁令，恢復「夢想生」計畫。

歷來權力過渡總是涉及劇烈轉變；但從川普這樣試圖破壞既有規範與制度的總統，轉變到白登這樣誓言恢復既有秩序的總統，將是美國歷史上最大的驚奇事件之一。

白登的資深顧問花費數月時間研究如何實踐他的施政理念，有數百名過渡官員準備在各聯邦機構內工作。但透過國會推動重大立法，可能是一大挑戰。

民主黨在眾院以微弱優勢保住多數席位，但參院 由哪個黨主控，要等到1月5日喬治亞州舉行第二輪選舉後才會明朗。

白登盟友指出：「政策過渡團隊目前非常關注行政權力，倘若參院成為立法障礙，現階段白登政府可自由運用行政權。」考慮到參院有權確認提名人選，參院掌控狀況將影響白登的內閣人選。

分裂的國會可能會阻礙白登針對移民改革採取全面立法行動。白登曾表示，將提案廢除對槍枝製造商的責任保護，並消除背景調查漏洞。白登還承諾取消共和黨自2017年通過的減稅措施；若共和黨占據參院多數席位，這項努力也會受阻。

但即便沒有國會合作，白登已表示，由歐巴馬政府制定卻遭到川普削減的100項公共衛生和環保法規，他計畫立即恢復。白登還將在白宮制定新道德規範，並承諾任職首日將簽署行政命令，表明他的政府成員不會影響司法部任何調查。

與白登私交甚篤的德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Christopher Coons)概述白登上任後的施政方針：「帶領大家走出因為川普錯誤處理而益發嚴重的疫情困境，以更永續更包容的方式重建經濟，並應對分裂和不平等。」