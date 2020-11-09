我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

選民分歧…白登打防疫戰 同時要對抗分裂國會

編譯羅方妤／綜合報導
總統當選人白登明年就任，防疫是第一要務。圖為今年4月新冠疫情剛爆發時，在西雅圖的醫師正在搶救病患。(美聯社)
總統當選人白登明年就任，防疫是第一要務。圖為今年4月新冠疫情剛爆發時，在西雅圖的醫師正在搶救病患。(美聯社)

民主黨總統當選人白登7日晚間在德拉瓦州發表勝選演說，承諾9日就會任命一組由頂尖科學家和專家組成的團隊，協助新政府防疫。但美國正經歷經濟動盪和新冠疫情雙重打擊，白登的防疫計畫，可能遭到眾多支持川普的選民反對。

這次選舉雙方得票數十分接近，顯示選民對應該如何防疫意見分歧。而且共和黨可能繼續控制聯邦參院，他們不願支持聯邦政府在檢測和接觸者追蹤扮演更重大的角色，也不支持聯邦政府干預各州防疫作為。

哥倫比亞大學公共衛生學院病毒學家安吉拉．拉斯姆森表示：「對白登而言，執行一些積極防疫準備和應對措施，將會非常有挑戰性。」

2020美國大選開票結果一次看

時機也不站在白登這邊。美國7日新增確診病例超過12萬6700例，連續第三天刷新單日新高，預期未來疫情還會升高。華盛頓大學健康計量評估研究中心預測，明年1月中下旬可能是疫情最嚴重的時期，屆時正好是白登就職時。

一些公衛專家和白登陣營顧問表示，對白登而言重要的是要有有效溝通策略，這不僅針對支持者，也針對共和黨執政州官員和居民。他們說，白登希望建立共識，而非仰賴聯邦政府強制執行防疫策略。匹茲堡大學藥學副教授蓋拉德說，白登「需要理解國內分裂情勢」，「他應該花接下來三個月設法說服另一方選民和官員」。

白登許多計畫也需要國會撥款，包括提高檢測及接觸者追蹤能力及提供數十億元給學校和商家，幫助他們安全重啟。明年1月喬治亞州將進行參議員決選，結果將決定民主黨是否能全面控制國會，大規模經濟刺激法案和防疫預算能否過關，要看這場選舉結果。

白登 防疫 疫情

上一則

不可預測 川普的剩下任期會報復政敵？特赦自己？

下一則

不認輸！川普：「啥時由媒體決定總統？」梅蘭妮亞力挺

延伸閱讀

美新增病例連4天破10萬 染疫總數近千萬 無緩和跡象

美新增病例連4天破10萬 染疫總數近千萬 無緩和跡象
白登為政權交替展開行動 今將公布12人防疫任務小組

白登為政權交替展開行動 今將公布12人防疫任務小組
疫情肆虐 葛謨：白登就任前的兩個月將漫長而糟糕

疫情肆虐 葛謨：白登就任前的兩個月將漫長而糟糕

「蜘蛛人」宣傳防疫 罩上加罩

「蜘蛛人」宣傳防疫 罩上加罩

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

2020-11-09 03:00
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸