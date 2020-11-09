賀錦麗當選美國副總統 遠在印度的舅舅也說驕傲

民主黨副總統當選人賀錦麗在印度新德里的印度舅舅Gopalan Balachandran 8日對媒體講話。(路透)

有印度 血統的賀錦麗 (Kamala Harris)當選美國副總統，她在印度的舅舅巴拉展德蘭8日表示，他對賀錦麗順利勝選感到高興且驕傲。

巴拉展德蘭．戈巴蘭(Balachandran Gopalan，印度媒體寫為Gopalan Balachandran)接受印度新聞信託社(PTI)採訪時，被問到在觀看美國總統大選 計票過程時是否感到緊張時說：「賀錦麗的勝利是我們想看到的。」

巴拉展德蘭表示，基於美國總統大選計票的數字，他一天前才告訴他的外甥女賀錦麗，她「將贏得勝利」成為美國下一任副總統。

在獲知白登與賀錦麗已獲得美國多數主流媒體宣告勝選，可望成為美國首位女性副總統後，巴拉展德蘭說，對此感到高興且驕傲。

巴拉展德蘭8月受訪時曾說，賀錦麗被提名為美國副總統候選人是「歷史性時刻」，但對他來說並不驚訝。

賀錦麗父親是牙買加移民，母親則是來自印度的乳癌專家。賀錦麗在當選副總統後發表演說曾感謝她的母親，表示她母親沙瑪拉．戈巴蘭(Shyamala Gopalan)19歲從印度抵達美國時，也許沒有想到這一刻，但母親深信在美國，像這樣的時刻有可能發生。

賀錦麗曾回憶起她小時候，曾到印度坦米爾那都省(Tamil Nadu)旅行的過往。

由於賀錦麗與印度的淵源，一些印度民眾在美國大選時，即使沒有投票權，仍熱情支持賀錦麗，且期待賀錦麗勝選；在賀錦麗將成為美國首位非裔、印度裔及女性副總統後，許多印度民眾更是異常興奮且與有榮焉。

在主流媒體宣告白登與賀錦麗勝選後，印度總理莫迪(Narendra Modi)、國大黨領袖拉胡爾‧甘地(Rahul Gandhi)也都特別推文向賀錦麗道賀，並指賀錦麗的當選讓美國印度裔及印度人自豪。

莫迪更推文認為，在賀錦麗的支持和領導下，充滿活力的印美關係將會更加牢固。