輔佐親和白登 強悍賀錦麗 未來角色吃重

白登和賀錦麗當選正副總統，將在未來四年聯手領導美國。(美聯社)

副總統當選人賀錦麗 將在白登 政府內扮演何種角色，有待觀察；其直言敢說，與總統當選人白登「好好先生」的態度迥異，雖然許多進步派民主黨人質疑她不一定會是盟友，但她卻能扮演提醒白登別輕易妥協的角色，未來或在白登政府中「扮黑臉」。

白登以78歲之齡成為美國就任時最年長的總統，刷新川普 2016年就任時71歲的紀錄，將使得賀錦麗的角色更吃重。

賀錦麗在選舉期間唯一一場副總統辯論會上，即展現有別於副總統潘斯替川普撐場的方式，從頭到尾對川普政府的攻擊都比白登還強烈。

對批評白宮抗疫不力方面，賀錦麗一針見血的說：「1月28日，潘斯和川普就被告知疫情的本質，他們知而不報」；她接著將砲口轉向潘斯說：「你若尊重美國人民，就該告訴他們真相。」

鑑觀歷史，前總統小布希的副總統錢尼在外交事務上扮演要角，甚至有人說他的影響力太大；白登作為歐巴馬的副手，監督刺激經濟法案，並時時成為作困難決定的定奪者；川普的白宮則與近代政府大不相同，政治決策過程缺乏一致性，但潘斯仍領導政府內部合作，甚至籌畫重返月球任務。

賀錦麗曾任檢察官，且是重要的民主黨非裔代表，可能在刑事與司法改革上被賦予重任；她的參議員選區涵蓋矽谷大型科技企業，她與科技界的關係密切。

動態關係或能看出端倪，白登擔任歐巴馬副手時，在國會扮演與共和黨的溝通橋樑；賀錦麗的角色可能與白登相反，她在國會聽證會上以檢察官的姿態犀利提問，高談闊論又能一針見血。

白登77歲看似年邁，但他已活過美國立憲獨立以來將近三分之一的歲月；他上任時已比27位總統還長壽，比羅斯福總統(Franklin Roosevelt)年長14歲，也比詹森總統(Lyndon Johnson)大13歲。

白登78歲就任總統，寫下美國總統就任的最高齡紀錄；雷根(Ronald Reagan)總統1981年以近70歲之齡就任，與副總統老布希差距13歲；川普和潘斯之間也差了13歲；而56歲的賀錦麗和白登年差21歲，輔佐白登，責任更形重大。