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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登 從不與極端畫等號 當年在泳池看見種族偏見

編譯林育正／綜合報導
1972年，白登在共和黨掌握49州的政治環境下，異軍突起，擊敗共和黨對手當選參議員。那時他才29歲。(美聯社)
1972年，白登在共和黨掌握49州的政治環境下，異軍突起，擊敗共和黨對手當選參議員。那時他才29歲。(美聯社)

總統當選人白登曾被川普總統戲稱是「左派分子」的鬥爭工具，但身邊友人形容，半個世紀前經歷社會巨變和抗爭的1960年代的白登從來不與極端畫上等號，年輕時的他是個長相帥氣、穿搭順眼的年輕人；他經歷家鄉因暴動被軍隊占領，一路從幫窮人打官司到郡議會，再從聯邦參議員到副總統，人生旅程看似平步青雲，卻比外界想像更樸實。

「他就是個平凡的愛爾蘭後裔，父親是個汽車銷售員。」德拉瓦大學時期的友人希爾斯(Fred Sears)說：「他長相帥氣，在閒談瞎扯上滿有天分。」

白登曾因成績不到標準，而無法為美式足球隊出賽，更沒能參加學生自治團體。1962年他19歲時，更曾在威明頓非裔居民為多數的地區擔任游泳池救生員。他只因看到電視播放的民權抗爭畫面，意識到自己沒什麼非裔朋友，而接下這份差事。

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他曾表示自己對種族偏見和社會不公的認識，來自游泳池遇到的非裔而非學校；當威明頓一間餐廳拒絕服務同校的非裔學生，他頭也不回地步出餐廳，抵制消費。

日後他也建立獨樹一格的政治形象；圓融而不矯情，與生俱來的領袖氣質，卻少有顯著的天賦；他更為撫平美國的創傷踏上競選總統之路。

1964年的春假，白登與友人前往巴哈馬旅遊，他假裝房客溜進高級飯店，在泳池邊邂逅未來的妻子妮莉亞‧杭特(Neilia Hunter)。白登為她苦讀申請上雪城大學法學院，兩人日後結婚生子，買房、擔任訴訟律師、自行開業更踏入政壇。 

他曾表示：「當妮莉亞進入我生命，所有白日夢也化成了實際的計畫，我的未來願景更清晰。」但當時的他仍處於立場較為保守的同溫層；他在法律事務所工作，為保險、鐵路公司等客戶處理法律案件，走在正常的人生道路上。

1968年民權領袖金恩博士遇刺，全美陷入暴動，白登居住的威明頓也有一區在烈火下化為灰燼，鄰里間更有國民兵進駐，讓白登體悟到「這個世界變了」。

日後白登也將這段日子和他擔任救生員的日子，作為奠定他了解種族關係的關鍵。之後他兼職擔任公設辯護人，同時為另一家常服務較不富裕民眾的法律事務所工作。

他的長年友人馬克(Bob Markel)就說：「如果你對踏入政壇有興趣，你應該像白登一樣，而不是為精英階級開的法律事務所工作。」

1970年德拉瓦州新堡郡(New Castle County)議會出現席次空缺，民主黨人士達尼耶拉(John Daniello)以「所有政治都得從地方基層開始，建立起自己的招牌」說服最初興趣缺缺的白登。

白登選上後，心中有了下一步的想法，「進軍參院如何？」最後也如願在華府展開他的政治生涯。

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