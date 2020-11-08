白登時代來了!3度參選 「最出色的副總統」終登白宮大位

未來的美國第一家庭和第二家庭，7日在德拉瓦州的勝選集會上聯袂亮相。(Getty Images)

前總統歐巴馬 2017年離開白宮前幾天，頒發總統自由獎章(Presidential Medal of Freedom)給副總統白登 ，頌揚這位年已古稀、白髮蒼蒼的男士為「美國 最出色的副總統」；這項殊榮本來標示著白登近半世紀公職生涯的結束，但白登的政治顛峰時代並未就此告終，四年後，他當選美國總統。

白登當選美國總統，7日晚在慶祝集會上露出開心的笑容。(路透)

●美國史上雄獅 他寫不凡歷史

歐巴馬當時稱讚白登是「美國史上的雄獅」(a lion of American history)；但經歷家庭與個人悲劇、政治失誤和時機流失後，總統辦公室的這張「堅毅桌」(Resolute desk)始終與他絕緣；但不是不到，只是時候未到。

47年前，29歲的白登成為最年輕的聯邦參議員；如今，77歲的白登7日獲選為第46位美國總統，成為美國史上最年長的總統；若無意外，明年1月他將和締造許多歷史新頁的首位亞非裔女性副總統賀錦麗，進入白宮。

總統當選人白登和夫人吉爾7日晚在德拉瓦州一同上台，他豎起大拇指向支持者致謝。(Getty Images)

●最不尋常總統 他將修補美國

美國200多年歷史上，白登將成為最不尋常的一位總統；他過去30多年來兩度角逐總統失利，第三次成為歐巴馬的副手；身為傳統主義實踐者的白登在政壇起伏整整48年，經營的政治人脈豐沛；不斷強調團結的白登就任後，將成為這項資產勢將成為修補美國的利器。

2020年總統選舉在新冠肺炎疫情拖累經濟，以及舉國因種族歧視主義紛擾之中登場；白登的盟友表示，歷練讓白登得以更充實地邁向2020年總統大選，並在2019年4月25日宣布參選以來，便以經驗老到、尤其適合趕走「危險、分化」總統的高齡政治家自居，主打在川普造成的狼藉現況中「恢復國家靈魂」。

總統當選人白登，7日晚在勝選集會上，向支持者送出飛吻。(歐新社)

●這是總統風範 他重國家大勢

2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的幕僚凱倫‧芬尼(Karen Finney)就說，「許多人沒注意到，但當我聽見他的參選演說，談論為國魂而戰之時，我就說『他勝券在握』，那就是總統風範，總統應當環顧國情並了解國家情勢，他恰逢時機。」

白登勝選仍存在危機，民主黨未能取得參院多數，多位眾議員敗選，凸顯政府的分裂程度，挑戰他允諾的跨黨派合作理念。

拿到的選舉人票7日跨過270張的當選門檻後，白登發表聲明，呼籲國人「放下憤怒和激進言論，團結、療癒分裂的國家。」

儘管角逐提名時面臨重重挑戰，白登仍脫穎而出並獲得選民青睞；他警告，川普連任將「永遠改變美國的角色」，並以親身的人生與政治經歷，透過隱喻告訴民主黨人，他們在爭辯列車該往哪個方向開，但其實這列車早就脫離軌道。

美聯社報導，歐巴馬當年頒發獎章給白登時，有一句話說得中肯：「他距離結束還早呢！」