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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

打破框架寫歷史! 賀錦麗成為美國首位亞非裔女副總統

編譯徐薏茹、林育正／綜合報導
白登和賀錦麗當選正副總統，兩人在性格上互補，讓民眾期待他們未來的合作。(路透)
白登和賀錦麗當選正副總統，兩人在性格上互補，讓民眾期待他們未來的合作。(路透)

美國大選結果出爐，賀錦麗(Kamala Harris)將成為美國首位亞非裔和女性副總統，打破長期框架限制也寫下歷史新頁。

賀錦麗1964年出生，母親來自印度，父親來自牙買加；身為少數族裔，賀錦麗過去在反種族歧視運動中挺身而出，為非裔族群強力發聲，競選期間也以自己的印度血統自豪。

川普及其他共和黨人曾嘲諷賀錦麗的名字(Kamala Harris)，將她貼上激進派及社會主義的標籤，她也常成為網路不實訊息的標靶。

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白登挑選副手的遴選過程中，許多面試提問圍繞在「忠誠」上；他更希望副手人選和他一樣，擁有和藹可親的個人魅力。但白登過去不斷聽聞其他加州民主黨人對賀錦麗的猛烈批評，這使他更想了解：「她是純粹在自家不受歡迎嗎？」 

後來顧問告知他這並非事實，賀錦麗在加州政治圈的確有同黨政敵和亟欲詆毀她的人，但在選民中，她的支持度相當穩固。 在最終面試中，她更強調對白登的忠誠與支持而出線。

賀錦麗當選副總統，直言敢說的她，未來或在白宮「扮黑臉」。(Getty Image...
賀錦麗當選副總統，直言敢說的她，未來或在白宮「扮黑臉」。(Getty Images)

白登與賀錦麗上任後將面臨諸多嚴峻挑戰，過去一年，美國社會動盪不安，新冠疫情期間顯露資源分配不均等問題，有色族群居於弱勢，還有因警察暴力事件引發的種族抗爭運動等；賀錦麗過去的檢察官背景，引起進步派及年輕選民的疑慮，他們希望她支持全面的體制改革，而非只是漸進式改革。

潔西卡．柏德(Jessica Byrd)是以激勵選民為旨的多元族群聯盟「前線」(The Frontline)負責人，她就計畫組織活動，敦促白登及賀錦麗實行更進步的政策。

眾議員賈雅帕(Pramila Jayapal)表示，賀錦麗的力量來自她所代表的族群；加州是美國人口最多、族群最多元的州，近40%的人口為拉丁裔，約15%為亞裔，賈雅帕與賀錦麗曾在國會聯手，確保受川普2017年旅遊禁令針對的穆斯林族群擁有法律代表權，並將權利擴大到國內工人。

賀錦麗寫下歷史，將引領未來更多黑人女性及有色族群加入政壇，鼓舞廣大女性。

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