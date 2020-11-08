白登超越巔峰 從最年輕參議員變成最老總統

總統當選人白登7日晚在德拉瓦州發表勝選演說，表示入主白宮後的首要任務就是控制新冠疫情。(Getty Images)

賀錦麗史上首位女性、非裔副總統

7日上午，當賓州20張選舉人票確定由77歲的白登 (Joseph Biden)拿下後，這位29歲就當選聯邦參院最年輕參議員的民主黨籍前副總統，終於擊敗共和黨籍現任總統川普，當選美國 第46位總統，明年一月就職時，也將成為史上最年長的總統；從最年輕到最老，白登47年的從政生涯再攀巔峰，副手賀錦麗(Kamala Harris)也將成為美國歷史上第一位女性與第一位亞非裔副總統。

包括親川普的福斯電視台等多家主流媒體7日皆宣布，白登贏得賓州20張與內華達州6張選舉人票，以至少279張選舉人票，跨越270張的總統當選門檻，成為下一任的白宮主人。

儘管川普總統迄今拒不承認敗選，但白登與賀錦麗7日晚間仍在德拉瓦州威明頓市(Wilmington)，以總統、副總統當選人身分發表勝選演說。

白登小跑步出場發表勝選談話

當一身白色套裝的賀錦麗介紹白登出場後，戴著黑色口罩的白登小跑步出場，在舞台上的談話以「團結」為主調，宣告美國「妖魔化的時代，從此刻結束。」

「我以驕傲的民主黨員投入參選，如今我將成為美國總統，對於那些沒有投票 支持我的人，我會向對待那些投票支持我的人一樣努力。」白登說，他承諾團結並治癒美國，「選擇兩黨合作，並為所有美國人努力，包括那些沒有投票支持他的人。」

總統當選人白登攜未來第一夫人吉爾，7日在德拉瓦州向支持者揮手致意。(Getty Images)

白登表示，選舉已經結束，他的工作會從控制疫情開始，下周一就會任命一組由頂尖科學家和專家組成的團隊，作為政權交接顧問，幫助新政府擬定新冠肺炎應對計畫，並轉化為這個國家明年1月20日後的行動藍圖；這項計畫將建立在科學基礎上，他承諾不遺餘力扭轉疫情。

「保證不讓國家分裂、團結美國」

白登說，美國人民傳達一個清楚的勝利，這是「我們人民」的勝利，他贏得7400萬張普選票，這是總統選舉史上最高紀錄，對於人民的信任和信心，他謙卑接受；保證做一個不讓國家分裂，而是團結美國的總統，做一個不看紅州或藍州，看美國整體的總統，做一個全心工作以贏得全民信任的總統。

「這麼多美國民眾為了此一願景投票，是我畢生榮幸；現在，實現願景是我的工作。」白登說。

紐約市民7日走上曼哈頓街頭，慶祝白登當選總統，街頭一片人海。(路透)

白登表示，感謝所有支持者，包括民主黨人、共和黨人和獨立選民，進步派、溫和派和保守主義者，年輕人和高齡者，都市、郊區和鄉村，同志、異性戀者和跨性別認同者，白人、拉丁、亞裔和美國原住民。

白登說，當這場選舉落入低潮，非裔美國人社區挺身而出，永遠站在他的身後，白登說到這裡情緒激動捶桌致意。

喊話川粉「停止將對手視為敵人」

「對於那些投票給川普的人，我理解你們今晚的失望。」白登說，他也曾敗選，「但現在，讓我們給彼此一個機會，是時候拋開那些尖銳言詞，平復火氣，再次看看彼此、傾聽對方，為了往前進，我們必須停止將對手視為敵人，我們不是寇讎，我們是美國人民。」

當選副總統的賀錦麗7日晚率先登台，介紹白登出場。(Getty Images)

賀錦麗發表演說時，提到她的母親、來自印度的移民戈巴蘭(Shyamala Gopalan)，當母親19歲時來到美國，也許從沒想像過有這個時刻「我可能是副總統辦公室的第一位女性(主人)，但不會是最後一位，所有今晚聽演講的小女孩都看到了，這是一個充滿可能性的國家。」

賀錦麗說，她會努力當白登的副總統，一如白登作為歐巴馬副手時的忠誠、誠實和作好準備。

歐巴馬聲明「這是歷史性成功」

前總統歐巴馬發布聲明讚許這是歷史性成功，並指在白登明年1月踏進白宮，就要面臨很多非凡挑戰，呼籲美國民眾支持白登執政。

按照選舉法規，美國民眾3日投下普選票，選出各地的選舉人後，選舉人團會在12月14日進行投票，正式選出美國總統；新總統將在明年1月20日就職。