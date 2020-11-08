白登要當全民總統 對內抗疫情拚經濟 對外重建盟國信心

7日上午，當賓州20張選舉人票確定由民主黨總統候選人白登 拿下後，2020年總統大選終於有了答案。

儘管大勢已去的川普 總統仍不願認輸，加上稍晚也確定贏得的內華達州6張選舉人票，白登至少已取得279張選舉人票，跨越當選總統的270張選舉人票門檻，當選美國 第46任總統。白宮行將易主，美國終於要擺脫川普，進入「白登時代」。

走過川普四年亂政，這場大選更讓人目睹美國分裂的嚴重；總統當選人白登上任後，必須設法加速彌合歧異，為傷痕累累的美國療傷止痛，重建美國人應有的尊嚴，成為他自許「全美國人的總統」。

選舉之夜，白登、川普先後現身向支持者喊話，白登說有信心邁向勝利，川普則宣稱已經大勝；川普選在數據對其有利的時間點現身，指控對手想偷走選舉，並訴請停止計票；顯然他知道郵寄投票對他極不利，急著打出「選舉不公牌」。

不久，原本川普占優勢的威斯康辛州、密西根州的票數翻盤，賓州、喬治亞州的票數也拉近；川普在選舉尚未出爐之際，再度發表談話，又說自己贏了，並稱如果只計算「合法選票」，他輕鬆取勝，但若計算「非法選票」，對方偷了這場選舉。

川普在毫無證據的情況下，將對自己有利的選票定義為合法，反之則信口雌黃為非法，肆意妄為的狂悖雖早已見怪不怪，但仍極不適格。

相較之下，白登在選後幾度發表談話，沒有宣布勝選，而是呼籲團結國家，自己雖是民主黨總統候選人，但當選後，會以「美國人的總統」團結國家，「我們必須停止把對手當成敵人。」

這句話不僅說給川普、川粉聽，民主黨的支持者也得停止仇視挺川人士，拉高了領袖格局，宣示只有白登，才可能團結美國。

選舉期間已加深對立，選後結果雖已明朗，川普卻堅不認輸，還不斷煽動扈從與支持者，其亂伊于胡底？

終於勝選的白登，肩負著團結國家、撫平傷痛的艱鉅任務；白登必須盡可能確保政權順利轉移，同時尋求與共和黨合作的空間；選舉激情過後，民眾希望能恢復平靜與穩定，白登需要祭出抗疫情與拚經濟的政策作為，讓人民有感。

川普執政近四年，採取單邊主義的美國，已逐漸失去盟友信任，世界影響力下降；白登上任後，要努力恢復美國在國際舞台扮演的傳統角色，盡速重建盟友信心，重拾美國領導地位。

這些工作都不容易，但一位能夠帶領美國重返正軌，引領國際夥伴應對共同挑戰的「美國隊長」，才是人民所需要，也是盟友所至盼。