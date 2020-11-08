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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

最高權力2人！白登與麥康諾多年私交 可望扭轉府會氣氛

編譯林育正／綜合7日電
時任副總統的白登(右)2015年1月與宣誓就任參院多數黨領袖的麥康諾。(Getty Images)
時任副總統的白登(右)2015年1月與宣誓就任參院多數黨領袖的麥康諾。(Getty Images)

民主黨白登當選總統，共和黨參議員麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)也有望續任參院多數黨領袖；兩位不同政黨卻有多年私交的友人明年將密切互動，被看好可扭轉當前府會氣氛，開啟新的合作契機。

在川普總統主政下，四年來和國會、特別是民主黨掌控的眾院關係不佳，許多白宮力圖推動的議程，都得取巧跨過國會立法，靠川普用行政命令執行；白登上任後，眾院民主黨不會扯後腿，若又能和麥康諾維持良好關係，阻礙大減。

「有些民主黨人說白登總是想要達成協議，但我想這就是他的工作。」民主黨籍國會參議員曼欽(Joe Manchin)說，「他當然會想達成協議。」

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白登自然希望同黨的現任參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，能成為多數黨領袖，加上掌握眾院的波洛西(Nancy Pelosi)，協助通過他提名的官員和較具企圖心的立法；但民主黨能否拿下參院，仍得等明年元月喬治亞州的聯邦參議員選舉結果確定後方知。

表面上麥康諾領軍的參院和白登領導的白宮可能不對盤，尤其麥康諾過去企圖阻撓民主黨總統的企圖明顯，但兩人過去不僅在參院有協商經驗，更有著看似不錯的私交。 

2015年，麥康諾是唯一出席白登長子波‧白登(Beau Biden)喪禮的共和黨參議員；此外，他近期也鮮少與共和黨同儕一同狂批被指涉及烏克蘭能源公司弊案的白登次子杭特(Hunter Biden)。

麥康諾曾稱白登「老朋友」，白登2016年卸任副總統時，更讚他為「讓人信賴的夥伴」；而早在2011年，白登也造訪路易維爾大學的麥康諾中心(McConnell Center)，讓民眾見識「共和黨和民主黨能否互信互愛」；白登說：「我來這裡就是向你證明可以的。」

2012年縱使自由派反對，白登和麥康諾也協商提高稅率和減少政府開支，解決「財政懸崖」。

麥康諾明年可能是華府最位高權重的共和黨人士，白登向以合作著稱；民主黨人士認為，兩人有機會在新冠紓困、基礎建設、高等教育和鄉村寬頻網路等共和黨也同意的議題上合作。

與麥康諾搭配，白登在內閣的選擇上，也會比與舒默搭配更加貼近中間派；曼欽認為，兩人將協商出一批意識型態較不強烈的內閣提名人，避免未來兩黨纏鬥。

不過，兩人也非事事對眼；白登9月就曾因參院未能通過新冠紓困法案抨擊麥康諾；而麥康諾也要求白登對於前幕僚泰拉‧李德(Tara Reade)的性騷擾指控，拿出更多證據證明清白。

白登 麥康諾 民主黨

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