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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

史上最多元團隊！白登內閣名單預計感恩節前後公布

編譯樊蕙／綜合7日電
蘇珊·萊斯。(美聯社)
蘇珊·萊斯。(美聯社)

總統當選人白登的顧問團隊早在3日選舉後，就加快腳步擬定政權移交計畫，也擬出部分內閣閣員名單，首批高級官員最快可望於下周公布；知情人士透露，白登可望先提出白宮幕僚名單，內閣名單預期將於感恩節前後公布。

在國務卿方面，歐巴馬任內的前國安顧問蘇珊‧萊斯(Susan Rice)成為熱門人選，但恐遭共和黨人阻擋；前副國務卿布林肯(Tony Blinken)和德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)也是可能人選。

白宮幕僚長的人選，可望由白登擔任副總統時的幕僚長克萊恩(Ron Klain)出任；克萊恩也曾在擔任歐巴馬總統的白宮伊波拉(Ebola)病毒疫情因應協調員。

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前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)顧問的蘇利文(Jake Sullivan)，曾接替布林肯擔任前副總統白登的國安顧問，兩人都是白宮國家安全顧問的熱門人選。

曾任國防部政策次長的佛洛諾伊(Michèle Flournoy)可望成為首位女性國防部長。

白登希望打造美國史上最多元化的內閣團隊，顧問團隊與盟友按他的計畫，在德拉瓦州威明頓(Wilmington)與華府兩地積極討論重要職位人選。

白登團隊早在今年5月，就默默開始為政權移交工作募款，目前至少已募得700萬元；鑒於新冠疫情惡化，白登團隊計畫將醫療與抗疫視為政權移交首個關鍵決策的重點。

超過六位匿名人士透露，曾在前總統歐巴馬(Barack Obama)執政期間擔任公衛署長的穆吉(Vivek Murthy)，預期將在白登政府扮演醫療方面的要角。

然而，民主黨在參院選戰的激烈競爭中表現不夠出色，讓參院共和黨人可望掌握針對白登多數重要高級官員任命的否決權，而民主黨人則須在明年1月喬治亞州的兩場聯邦參議員決選中取勝，才可能掌控參院。

曾擔任白登在參院幕僚長的考夫曼(Ted Kaufman)，以及歐巴馬政府前任官員齊安茲(Jeff Zients)，都是白登政權移交計畫的核心人物；曾任歐巴馬政府幕僚的亞伯拉罕(Yohannes Abraham)，則負責監督每日工作。

白登競選團隊資深顧問雅妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)，白登的長期幕僚瑞奇特(Steve Ricchetti)，還有克萊恩，預期都將主導白登政府的形成；白登副手賀錦麗(Kamala Harris)也為白登提供人選。

聯準會(Fed)理事布萊納德(Lael Brainard)，成為財政部長的熱門人選；若共和黨人掌控參院，麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)這類較激進的進步派人選，入閣機會極微。

路易斯安納州眾議員里奇蒙(Cedric Richmond)，以及洛杉磯市(Los Angeles)市長賈西提(Eric Garcetti)，也可望加入白登政府。

佛洛諾伊。(取自國防部網站)
佛洛諾伊。(取自國防部網站)

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