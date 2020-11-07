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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

紅藍兩黨撕裂「除了內戰 美國從沒如此分歧過」

編譯郭宣含／綜合6日電
白登在共和黨主政的喬治亞州翻轉選情，被稱為此次大選的一大亮點。圖為白登上月27日前往喬州造勢時，支持者熱情相挺。(路透)
白登在共和黨主政的喬治亞州翻轉選情，被稱為此次大選的一大亮點。圖為白登上月27日前往喬州造勢時，支持者熱情相挺。(路透)

總統大選過程中紛擾不斷，開票也陷入僵局，凸顯出共和黨與民主黨對於美國走向看法對立，兩黨選民對於未來總統如何執政、選民關注的議題幾無共識，無論最後由誰出任總統，勢必受限於分歧嚴重，阻礙施政。

2020美國大選即時開票 不斷更新

維吉尼亞大學歷史學者芭芭拉．佩瑞(Barbara Perry)表示：「除了內戰，我認為沒有任何時代的分裂像現在這般危險。」

「要走出類似這樣的局面，必須要有會領導的領袖與心服口服的追隨者。」但佩瑞說，「現在我無法從兩端看到有意改變的追隨者。」

川普選情落後，支持者6日在底特律計票中心外抗議。（美聯社）
川普選情落後，支持者6日在底特律計票中心外抗議。（美聯社）

包括國會僵局、對選票公正性的質疑，以及種族、教育和居住地差異逐漸明顯地影響選民；而許多議題的分裂意見將威脅下一任領導人處理危機，例如控制新冠肺炎和經濟孰輕孰重。

投給川普與民主黨總統候選人白登的選民，對這些挑戰有天南地北的看法；根據美聯社民調，十個白登選民中有九人將防疫擺在經濟之前，而川普選民中約半數認為，經濟與就業是美國首要議題。

就種族與社會正義的議題而言，投給白登的選民幾乎一致認為，種族歧視是美國社會與警察執法的嚴重問題；但僅有稍微過半的川普選民有同樣的看法；川普選民多為白人。

白登試圖縮小歧見差距，他經常呼籲國家團結；川普則經常自詡為其選民的捍衛者，他威脅要扣留民主黨州發放的疫情相關補助，並屢次貶低民主黨人執政的城市。

許多民主黨人迫切希望本次選舉能大獲全勝，讓川普輸得難看，藉此明確拒絕川普與其政治訴求；或者至少民主黨人希望這場選舉能有明確結果，讓白登可推動其健保、教育和經濟政策。

然而決戰州大量共和黨選民湧出投票，為共和黨參眾兩院帶來許多意外勝利，選情更難分難捨。

民權領袖金恩二世(Martin Luther King II)表示：「國家要朝某個方向前進時若無感人號召，到時會引發諸多困惑與混亂。」

美聯社指出，這場選舉鞏固了擁護不同政黨的選民，高投票率區的開票結果凸顯此一趨勢，即紅州越紅，藍州越藍。

川普 民主黨 白登

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