不一樣的另一半 梅蘭妮亞獨立自我 吉兒白登全力挺夫

現任第一夫人梅蘭妮亞冷靜寡言，雖夫唱婦隨，但保有自我獨立的風格，避談川普缺點。圖為她10月27日在賓州為川普助選。(Getty Images)

總統選舉結果仍未定，但確定的是不僅兩位總統候選人風格迥異，候選人另一半的個性也有天壤之別：現任第一夫人梅蘭妮亞 冷靜寡言，雖夫唱婦隨，但保有自我獨立的風格，避談川普 缺點；而白登 的妻子吉兒．白登(Jill Biden)則積極參與並協助丈夫事務，全力支持夫婿，樂道白登長處。

華盛頓郵報報導，梅蘭妮亞光鮮亮麗站在講台上，為川普政府仇外與種族歧視的言行模糊焦點，她是比總統更體面的另一個自我(alter ego)；梅蘭妮亞4日面帶微笑隨川普總統開記者會，川普談話時她面無表情，一結束談話則立刻恢復笑容。

川普得票被白登超越而面臨政治與個人低潮時，梅蘭妮亞未走到丈夫身邊給予支持或安慰，她遠遠站在一旁；川普談話時，她不會熱情點頭如搗蒜，也不會公開附和川普想法。

華郵形容梅蘭妮亞以獨立個體的身分站在講台上，出於個人獨特興趣觀察一切，她夫唱婦隨，卻未與之相通心意。

梅蘭妮亞形塑個人公眾形象，不僅是擁有完美裝扮的第一夫人，會如歷來第一夫人般會在節慶裝置白宮或挑選國宴菜單，也是川普追隨者的守護神；她為川普選舉活動造勢，替他叫屈、重申其言論，但語氣較為和緩並面帶微笑。

梅蘭妮亞多年來對外表示，她是屬於自己而且有自我判斷的女性；她2016年談到川普時表示：「我不想改變他，他也不願改變我。」

華郵形容兩人猶如天造地設，或許相互維持利益交換關係；媒體曾報導梅蘭妮亞逾十年前在紐約大學被問到，是否因為川普富有才與川普在一起？她回應：「若我不美豔，你覺得他會跟我在一起嗎？」

白登的妻子吉兒．白登積極參與並協助丈夫事務，全力支持夫婿，樂道白登長處。圖為她11月1日在佛州坦帕為白登助選。(美聯社)

另一位可能成為下一任第一夫人的人是吉兒；她4日戴口罩隨白登參與露天大會，當白登一一感謝眾人時，吉兒提醒他要在感謝名單加上德拉瓦州州長。

華郵指出，雖然這只是小事，但凸顯吉兒並非講台上的花瓶，而是積極參與丈夫的選舉活動；吉兒在台上有必要時會發聲支持丈夫，並成為白登的第二雙眼睛，確保丈夫閃耀著無比光芒。