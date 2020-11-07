白登有秘密武器 杭特的女兒菲妮根為他搶攻年輕票

白登的孫女、20歲賓州大學生菲妮根(左)自大選以來隨白登跑行程，並開拓年輕人選票，被視為白登勝選的「秘密武器」， 圖右為白登的另一孫女娜歐蜜。(取自Instagram)

白登 的孫女、20歲賓州大學生菲妮根(Finnegan Biden)過去一直保持低調；但大選日當天，白登在費城向全場支持者介紹孫女，卻誤將她說成是自己已故兒子波(Beau Biden )，這一時失言讓菲妮根上了頭條新聞。只見菲妮根完全不顯尷尬，當場大方擁抱祖父，展現出濃濃祖孫情，也讓外界對這位才華洋溢、時尚出色的年輕人，有了更多的好奇。

菲妮根是父親杭特．白登(Hunter Biden)與前妻凱薩琳．布勒(Kathleen Buhle)所生，杭特與布勒在2017年分手前，育有三個孩子。

菲妮根與家人關係親密，雖然她沒有公開的Instagram帳號，但在姐妹與親友的社群網頁上，不時可見她與家人包括白登、白登妻子吉兒、26歲姐姐娜歐蜜(Naomi)和18歲妹妹梅西(Maisy)等人，充滿互動與歡樂的親密合照。

儘管菲妮根過去幾年的公開行事相對低調，但在白登競選總統期間，她毫不迴避地為祖父提供支持。

年初她曾在民主黨 初選時，陪同白登到愛荷華州和內華達州造勢；也曾與白登其他三位孫女一同出現在民主黨全國代表大會視頻上，談論她們與祖父的關係。

那段影片中，菲妮根曾開玩笑說這群人太大了，一張沙發坐不下。她還笑稱自己不常接聽祖父電話，但他每天都會打電話到她的語音信箱留言。

這些孫輩們透露，以家庭團聚為重的白登，會對著冰箱偷吃冰淇淋。

菲妮根的服裝風格選色大膽鮮豔，時尚感十足，常讓人眼睛一亮；她曾透露，高中時代曾發起學生運動，爭取校方改變對女學生服裝規定，全校女同學全都穿上寫有「我不是分心原因」的T恤；最終改革成功，讓她「第一次深切明白，自己努力做事真的可以發揮影響力」。

今年稍早，在賓州大學同學共同關切下，菲妮根也成功在Change.org發動連署，取得3500多份簽名，向校方請願，成功延長評分期限。

前幾個月她還曾在18歲的名人舞者麥迪·齊格勒(Maddie Ziegler)Instagram頁面上，以虛擬聊天方式暢談年輕人投票 這件事。

她說：「如果我們能在這次選舉中表達自己的聲音，那將是開始我們第一次投票的有趣方式。」