白登勝利在望 維安升級 視同總統當選人 特勤加強 FAA限飛

聯邦特勤局已加派一組人馬，前往德拉瓦州威明頓市，加強保護民主黨總統候選人白登。圖為白登(左二)在特勤人員保護下，前往威明頓市的會議中心。(美聯社)

熟知內情人士6日表示，有鑒於民主黨總統候選人白登 勝選機率擴大，聯邦特勤局已加派一組人馬，前往德拉瓦州 威明頓市，加強保護白登；另方面，聯邦航空管理局(FAA)也下令給班機飛航組員，除緊急狀況外，不得飛航到白登住家半徑一哩的空管區，但此令7日屆期失效。

華盛頓郵報6日報導，白登競選陣營向特勤局表示，白登將繼續使用威明頓市的議中心當總部至少一天，故特勤局已加派人組幹員，以保護白登。

特勤局6日起加強保護白登，雖然還沒到保護總統當選人的層級，但愈來愈接近；假設白登當選，特勤局何時會提供該層級的保護，目前還不清楚。

特勤局一般都會從候選人獲宣布為總統當選人起，立即升高保安層級，加派大量幹員前往維護未來總統的安全；揆諸歷史，加強保護都是在選舉夜深夜，一方候選人承認敗選，而另一方發表勝選演講以後開始。

但今年選舉很特別，計票拖長，另外川普總統毫無實質佐證下，連珠砲般攻擊選舉的公平正當性。

就算白登被視為顯然勝出，但川普不承認敗選，特勤局依局內規定，要等到選舉人團12月中旬集會，認證投票結果，才能正式以總統當選人規格來保護白登。但一名前幹員表示，特勤局可能會考量目前的狀況，在此之前就必須升高保護層級。

在此之前，特勤局只遇過一次類似狀況，2000年共和黨候選人小布希 與民主黨高爾在總統選舉難分勝負，兩造卡在佛州重新計票，接著還告到聯邦最高法院去，足足36天沒有總統當選人。

當時特勤局維持保安層級，以副總統規格保護高爾，另繼續以主要候選人等級維護小布希的安全。

另外，據「獨立報」(the Independent)報導，FAA選舉日當天便以「特殊安全考量」為由，頒布臨時公告，畫定白登德拉瓦州住所半徑一哩的上空為「禁航區」，公告7日屆期失效，會不會有後續禁令，目前不得而知。