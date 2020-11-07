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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

白登：很明顯我們贏得大選…不理川普威脅 對民主有信心

記者顏伶如、張文馨／華盛頓報導
白登講話。(路透 )
白登講話。(路透 )

總統大選計票持續進行，民主黨總統候選人白登6日在原本大幅落後的喬州與賓州逆轉，領先川普總統；白登深夜在德拉瓦州威明頓(Wilmington)大通中心(Chase Center)廣場發表談話指出，雖然還沒有最後數字，「但很明顯我們會贏得這場大選。」

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白登並說，政治的目的不是煽動衝突，而是解決問題，「現在到了讓我們國家療癒的時候。」

白登說，這次拿到7400萬普選票，創下歷屆總統得票紀錄；他說，計票雖然緩慢，但選票不只是選票，還代表不同背景的人民，人民透過選票表達心聲，「你們的票都會被計算。」

●川普警告：別錯誤宣布勝選

在白登上台前，川普先推文警告，白登不應錯誤地宣布勝選，否則他也會做同樣的事；法律訴訟才剛開始。

不過，白登的談話，自始至終完全未對川普置一詞，反而表達對民主的信心，呼籲民眾冷靜並保持耐心，「我不在乎有人如何費力試圖阻止我們，也不會讓它發生。」

「我們或許是對手，但不是敵人。」白登請所有人團結一起，而不是被分化。

白登表示，美國染疫死亡人數直逼24萬人，造成家庭破碎，令人心痛，許多民眾陷入經濟困難，但「我們要保持冷靜，所有選票都要計算到。」

他表示，美國面臨很多問題要解決，包括疫情、經濟、種族衝突、氣候變遷，時間已經不多，展望美國未來仍然感到樂觀，也有信心克服困難。

白登在尚未完成計票的亞利桑納州、賓州、內華達州及喬治亞州，目前都小幅領先尋求連任的川普總統，目前取得253張選舉人票，川普則有214張選舉人票。

共和黨籍喬州州務卿芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，喬治亞州的計票結果對全國選舉影響很大，由於差距太小，開票結束後，將會重新計票，可能花上兩周。

至於賓州，聯邦最高法院6日下令，賓州選務人員將3日晚間8時以後收到的郵寄選票，分開且獨立計算，外界關注是否影響計票結果。

川普敗選危機近在眼前，川普團隊發布聲明稱「選舉還沒結束」；川普在推特接連發文，抨擊賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)和賓州最高法院接受遲到的郵寄選票，是公然違憲。

●多州興訟 「堅持到比賽結束」

川普仍堅持要對多州採取法律行動，一名川普陣營的律師透露，他們「將堅持到比賽結束的哨聲響起。」

CNN報導，許多川普團隊的律師已抵達各州，並尋找足夠質疑選舉結果有效性的證據，以提起訴訟；一名消息人士透露，「我們不會拐彎抹角」，強調正在努力收集可在法庭上站得住腳的案件。

另一名消息人士稱，提起訴訟需要有實際證據，律師不會堵上自己名聲，提出自己認為不道德的訴訟案件。

CNN報導指白宮西廂氣氛緊繃，川普緊盯電視，助理試圖平撫川普的暴躁和挫敗情緒，有白宮顧問認為大勢已去，不知道川普下一步會做什麼。

川普6日也透過競選團隊發聲明指「堅持選舉透明，絕不放棄捍衛您和這個國家。」

川普表示，相信美國人民應有全面透明的計票和選舉，這無關任何一次單一選舉，是美國整體選舉過程的完整性。

6日開票下來，白登在原本落後的喬州與賓州，都轉為領先，並拉開差距；截至6日晚間10時，白登在賓州領先約2.9萬票、0.4個百分點，在喬治亞州領先4289票、0.1個百分點，在內華達州(6)領先2.2萬票、1.8個百分點，在亞利桑那州(11)領先2.9萬票、0.9個百分點；川普僅在北卡(15)以7.6萬票、1.4個百分點的差距領先白登。

喬治亞州選務人員計票。(美聯社)
喬治亞州選務人員計票。(美聯社)
賓州選務人員計票。(美聯社)
賓州選務人員計票。(美聯社)
內華達州選務人員計票。(美聯社)
內華達州選務人員計票。(美聯社)
費城計票中心外有川普支持者示威，要求只計「合法選票」。(Getty Images...
費城計票中心外有川普支持者示威，要求只計「合法選票」。(Getty Images)

川普 白登 賓州

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