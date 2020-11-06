白登勝選 只差臨門一腳

民主黨總統候選人白登5日在選舉人票上，持續領先現任總統川普。白登5日在德拉瓦州呼籲支持者耐心等待計票結果，再迎接勝利。圖左為副總統候選人賀錦麗。(美聯社)

2020年大選誰勝誰負，最後關鍵取決於開票差距極為接近的亞利桑納、喬治亞、內華達、北卡羅來納以及賓州 ；川普 總統4日原本皆以數十萬票領先民主黨候選人白登 的賓州與喬治亞州，5日在計算郵寄選票後，差距皆大幅拉近至不到1%，喬州甚至只差一千餘票；白登迄今至少已掌握253張選舉人票，距離當選門檻270張選舉人票僅差臨門一腳。

就在美國人民屏息以待選舉結果之際，白登5日下午發表談話時說：「我們心中毫無疑問，等到計票結束時，賀錦麗和我將被宣布當選。」

擁有20張選舉人票的賓州目前地位最關鍵；州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)5日晚間指出，絕大多數尚未統計的選票，可望在6日之前處理完畢。

白登呼籲民眾要有耐心，並保持冷靜；他說，民主過程偶爾會有混亂，但民主程序運作良好，「每一張選票都應該被計算。」

●川普「陰謀論」 媒體中斷轉播

目前明顯居於劣勢的川普，5日稍後也在白宮發表談話，在沒有證據的情況下，指選票有「合法選票」和「非法選票」，並再度誣指「選舉舞弊」，聲稱民主黨陣營要「偷走選舉」。

川普的記者會遭美國三大電視網等媒體中斷實況轉播，MSNBC新聞頻道主播威廉斯(Brian Williams)對觀眾說明川普論述與事實不符；今日美國報除了停止川普記者會直播，還將影片從旗下所有平台刪除，總編輯卡洛爾(Nicole Carrol)發表聲明指出：「我們的工作是報導真相，不是散布信口雌黄的陰謀論。」

截至5日晚間11時，川普和白登在賓州的得票率分別是49. 6%比49.2%，差距是2萬6319票；民主黨籍賓州副州長費特曼(John Fetterman)5日接受MSNBC有線電視新聞頻道訪問時說，尚未計票的選票大多屬於民主黨支持者較多的選區，例如費城，計票結束後白登的票數可能追上川普，甚至翻盤。

同時喬州開出近99%選票，川普與白登的得票率均為49.4％，兩人相差約1800票，預料白登得票可能超越川普。

5日晚間，白登在內華達州以49.4％得票率領先48.4%的川普，白登在亞利桑納州則以50.1%領先48.5%的川普；尚未完成計票的內華達州克拉克郡(Clark County)等地，傳統以來投票傾向支持民主黨。

●拿下賓州或其他兩州 白登就贏

如果川普要能連任成功，在賓州、亞利桑納州、喬治亞州、內華達州、北卡羅來納州五州中，至少要贏得四州；相對的，白登如果拿下賓州就能勝出，倘若輸掉賓州，其他四州當中贏得兩州，也可以湊齊足以當選的選舉人票。

根據華爾街日報、福斯新聞網的統計，白登已拿到264張選舉人票，只要再拿下六張選舉人票(內華達州有六張)，即可宣布勝選；依上述兩個媒體統計，川普獲得214張選舉人票。

受到疫情影響，今年大選通訊投票、缺席投票數量爆增，選舉專家與各地選務機關主管選前便紛紛表示，可能要耗時數日才能完成所有選票計票程序。喬治亞州選委會主任史特林(Gabriel Sterling)說：「好幾個月來，我們一直強調，這次計票將會需要更多時間。選情緊繃之下，我們必須更加審慎，確認每個環節都做對。」