川普阻計票 引爆全美示威潮 警逮上百人

全美陷入計票大戰。華府街5日街頭，要求「不能少算一票」的白登支持者，上街示威。(美聯社)

總統大選結果未定，川普 總統連續對選情膠著的州提起法律訴訟並要求暫停計票，4日開始在全國各大城市引發抗議潮，民眾上街頭要求計算每一張票，川普支持者也在部分城市發動反示威；而警方4日晚間在西雅圖 、明尼亞波利斯市、波特蘭等城市逮捕上百名示威者；執法人員憂心抗議活動擴大，引發暴亂，國民兵也已在部分地區待命。

川普持續在無證據情況下，指稱選舉和計票有重大問題，共和黨也在多州提告；警方4日連夜在西雅圖、明尼亞波利斯市和波特蘭逮捕數十人，許多示威者要求每張選票都應該列入計算，另外也有小群川普支持者在鳳凰城、底特律和費城集結，回到選情緊張地區的計票所外，堅持停止計票。

全美陷入計票大戰。費城街頭4日要求「不能少算一票」的白登支持者，上街示威，表示要乾淨的270張選舉人票。(美聯社)

俄勒岡州波特蘭市(Portland)4日晚間率先發動抗議，蒙特諾瑪郡(Multnomah County)7時出現暴動；州長凱特 ．布朗(Kate Brown)已下令國民兵待命，要求執法人員聽從州警和蒙諾瑪郡警察辦公室聯合指揮，若有必要允許警方使用催淚瓦斯。

波特蘭示威者4日高舉「阻止川普」及「不要偷走選舉」等不同意見的標語，有些人砸店家窗戶，朝警消扔擲物品；警方至少逮捕10人，並搜出槍械砲火、刀、防身護具和防毒面具等物。

西雅圖警方5日一早表示至少逮捕七人，一人疑似毀損財物後被送醫；明尼亞波利斯市警方4日晚間逮捕逾600名抗議川普威脅與社會不公的示威者，該市警方5日表示無人因使用武力和化學物而遭捕。

同時，曼哈頓、芝加哥、舊金山、聖地牙哥、休士頓、匹茲堡等大城市都出現示威民眾；川普支持者5日上午分別現身鳳凰城、底特律等計票所外，要求即刻停止計票。

全美陷入計票大戰。關鍵州賓州費城街5日街頭，要求停止計票的川普支持者上街示威。(美聯社)

雖然兩黨都派人到選舉中心監票，開票過程也全程在網路直播，但選務官員仍面臨一波波威脅和計票所外憤怒的示威者；選務官員5日坦言擔心職員安全，內華達州克拉克郡(Clark County)計票員表示，雖然家人擔心他的安危，但他與同仁誓言「盡忠職守，繼續計票」。

示威活動多半和平且小型，但許多地方官對選舉持續遭指控感到憂心挫折。密西根州檢察長丹娜．內塞爾(Dana Nessel)在推特籲請「別再發表騷擾和威脅喊話」，亞利桑納州州務卿凱特．霍布斯(Katie Hobbs)已派警方保護職員安全，並說示威者延誤和干擾計票。

布朗則發出聲明呼籲，「相信選舉過程很重要，即使深陷重大危機，這套體制在過去數十年依舊確保美國擁有自由公正的選舉。」