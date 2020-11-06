3招大進擊 白登翻轉中西部州

忙得不可開交的賓州選務人員5日正在檢視手機簡訊。(美聯社)

由總統大選中西部開出票數顯示，民主黨 總統候選人白登 可望重新收復民主黨失土，靠攬回勞工民心、削弱共和黨在保守郊區支持度，以及催出非裔選票，翻轉密西根州、威斯康辛州和賓州。

政治新聞網站「Politico」報導，民主黨2016年和2020年的大選成敗可能都在中西部這三州；川普 四年前在密州、威州和賓州共多贏民主黨對手喜萊莉・柯林頓(Hillary Clinton)7萬7744票，其中運氣因素可能大於選戰策略。

今年中西部選舉與2016年也有一些相似性，以下為民主黨可望拿下中西部決戰州的三大原因。

1. 白登吸引勞工階級白人

今年賓州史克蘭頓(Scranton)獲得更多政治關注，這裡不僅是白登出生地，也是民主黨歷來重地。史克蘭頓和周圍地區是民主黨勞工階級選民聚集地，川普和白登均到此區造勢並大放廣告。

川普競選團隊企圖在密西根州馬科姆郡(Macomb County)等中產階級社區大贏。

馬科姆郡在1980年代被譽為「雷根民主黨人」之家，近三次大選逐漸右傾；民主黨2008年和2012年在該郡分別領先9和4個百分點，但2016年川普贏12個百分點，今年川普贏八個百分點，一部分原因可能是川普讓勞工階級失望。

2. 白登削弱川普保守郊區支持度

威州密爾瓦基市(Milwaukee)郊區是全國最保守的大都會區，包括附近的瓦其沙(Waukesha)、奧所基(Ozaukee)和華盛頓(Washington)三郡(簡稱為WOW)；該區選民主要為高教育背景的富有白人，共和黨自1968年選舉以來便在該區大勝。

川普2016年依序分別在WOW贏40、27和19個百分點，今年白登則拉近三郡差距，川普分別贏38、21和12個百分點。這些小差距在選情緊張區很重要，白登積極縮減了與川普的選票差距。

3. 白登催出大量非裔選票

柯林頓2016年敗選的原因之一在於無法有效動員非裔選民，這在中西部關鍵州尤其重要，因為非裔是威州、密州和賓州的主要人口。

前總統歐巴馬2012年在密爾瓦基拿下逾32萬張選票，柯林頓2012年則不到29萬張；白登只需至少拿到前兩位平均得票數，即可贏得中西部選舉。