26年「紅」不讓 民主黨攻不破德州

德州 是全美最大的「紅州」，是民主黨 26年來沒法攻破的堡壘；德州近2萬人死於新冠疫情，加上歷史性的1100萬人出來投票，民主黨此次大選寄予厚望，希望將德州由紅轉藍，但結果並不如預期。

選前民調顯示，白登有機會取得德州38張選舉人票，民主黨人也將大量資源投放在爭取國會議席，以及企圖奪下州眾議會控制權，但最後完全無法實現。

德州民主黨主席希諾喬薩(Gilberto Hinojosa)承認，這不是他們願意看到的；而共和黨 人則嘲笑民主黨，稱德州現在的結局是可預見的。

德州自1976年以來從未支持過民主黨總統候選人，州長之位長達四分之一世紀也在共和黨人之手，州議會自2003年以來也一直由共和黨控制。

在2018年期中選舉中，民主黨人成功在共和黨手中奪得12席州眾議會席次，使兩者席位差距減至16席；德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)也只以不足三個百分點險勝民主黨對手；達拉斯、休士頓、奧斯汀等德州三角地帶的主要城市市政，也早已落入民主黨手中，過去十年這個三角地帶更是德州的經濟火車頭。

民主黨副總統候選人賀錦麗選前一刻親自到三角州地帶之一的伊達戈郡(Hidalgo County)造勢，她與白登在這裡的支持率較2016年喜萊莉‧柯林頓還要高。

按照這些背景及趨勢，有分析認為德州將會由紅轉藍，然而德州深紅如故；有民主黨支持者質疑，支持率無法成為選票的原因，包括是否有原來支持白登的拉美裔選民臨陣轉向。

拉美裔一直是民主黨候選人的忠實支持者，福斯新聞台(Fox News)民調指出，62%拉美裔選民表示支持白登，而支持川普的只有25%，但在今年選舉中，他們的取向不明。

共和黨籍的岡薩雷斯(Tony Gonzales)當選國會議員，他說早知此結果，因為選前他親自走訪各區選民而深知民意，而民主黨對手則以疫情為由，只是透過視頻與選民對話。