川普法律戰失利 喬治亞、密西根2州都被駁回

川普2016年競選團隊前任總幹事李萬度斯基(中)5日代表川普競選團隊，在賓州費城發言，要求公平計票與驗票，批評賓州選務中心不讓川普團隊人員公開監票。(美聯社)

川普 陣營企圖透過大量興訟阻擋決戰州的正常計票程序，第一回合便出師不利；川普競選團隊派出律師團分別在喬治亞州、密西根州 提出的選舉訴訟，雙雙遭到法官駁回；在內華達州、賓州等地，川普選舉團隊都已提出選舉訴訟，在威斯康辛州則向法院聲請重新計票。

共和黨消息人士透露，川普指望直接訴諸最高法院，以達到停止計票的目的，實際上完全不瞭解選舉訴訟的流程，競選團隊只在各州法院提告。

法院裁定：川普陣營說詞毫無事實根據

川普競選團隊律師團提出的訴訟5日分別在喬治亞州及密西根州法院被打回票，喬州 高等法院法官巴斯(James Bass)裁定，川普陣營指稱53張選票遲到卻與有效票混在一起的說詞，「毫無證據。」

川普陣營要求選務機關停止計票，以便加派更多人手前往監票，也在密西根州法院踢到鐵板；密州上訴法院法官辛西亞‧史蒂芬斯(Cynthia Stephens)裁定，川普陣營的說詞根本沒有事實根據。

川普指望直接訴諸最高法院以達到停止計票的目的，但競選團隊卻只能在各州法院打官司；Politico新聞網站報導，與白宮關係密切的共和黨消息人士透露，川普對於選舉訴訟完全狀況外，絲毫不了解應該如何運作，所有意見都來自於「對於制度程序充滿狂妄無知。」

消息人士：川普對選舉官司一無所知

消息人士指出，過去一年多以來，川普競選團隊在數千名律師的協助下，其實擬妥了選舉訴訟策略，如今終於到了派上用場的時刻；但是，川普不斷嚷著要提告，實際上對於選舉官司卻一無所知。

川普陣營4日一口氣在同為搖擺州的喬州、密州及賓州提告，主張停止計票；在民主黨開票成績亮麗的內華達州，川普陣營則提出質疑計票結果的訴訟；對於北卡羅來納州允許延長收取通訊選票的截止期限，川普陣營則要繼續上訴。

川普陣營大量提告的結果，未來幾天可能將決定川普是否能夠順利連任。

川普陣營：合法程序提告不應被批評

曾任小布希總統特別助理、與川普陣營關係友好的詹寧斯(Scott Jennings)指出，川普陣營透過合法程序提告，不應該遭到批評。

「為什麼他們不該上法院呢？」詹寧斯說，「他們有權這麼做，他們也有律師團，這是符合美國精神的作法。」