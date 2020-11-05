川普提訴訟 籲密州停止計票 但大法官恐也難幫忙

川普總統要求密西根州停止計算。圖為一群選票挑戰者4日下午湧到底特律的選務中心，要求監督郵寄選票整理過程。(美聯社)

川普 總統4日凌晨表示，他打算將選舉爭議訴諸到最高法院，但就法律和實際面都困難重重；就最高法院先前判決，可能基於信賴利益原則將部分爭議郵寄選票納入計算；一般來說，總統選舉出現爭議，可訴諸法院、選舉人團和權宜選舉(Contingent Election)。

兩黨法律專家對於川普要求最高法院停止計票略感驚訝與疑惑，因為部分州本就會在選後數日持續計票；共和黨選舉律師巴蘭(Jan Baran)表示：「我不瞭解，我想川普可能也不瞭解。」

川普競選團隊人員4日幾乎未提到最高法院，但要求威斯康辛州重新計票，也對密西根州提出訴訟，要求停止計票；川普可能因此受益，因為最高法院先前已裁決，威州遲到的郵寄選票不列入計算，不過不清楚新訴訟案要如何停止計票或上訴到最高法院。

不少跡象指出，多數大法官可能仍會下令計算遲到的郵寄選票；威斯康辛州法學院院長托凱西(Dan Tokaji)表示，選民依照現有規定在選舉日當天或之前投票，這些選票應列入計算。

最高法院先前裁定，南卡羅來納州 的通訊投票 需有見證人簽署；不過在10月5日命令中，多數大法官容許未依循見證人要求的選票，這些選民出於誠信原則，認為本次選舉可免除該規定。

最高法院未解釋南卡州郵寄選票的兩天寬限期，也未追溯見證人要求；一些律師認為，最高法院很可能基於信賴利益原則而不願影響到選民權益。

若總統選舉出現爭議，通常有三種可能解決方式：第一種是法律訴訟，在州層級提起的訴訟最終可能會打到最高法院，若由最高法院介入，將有利於川普。

第二是選舉人團；依照慣例，贏得各州普選票者通常可獲得該州的全部選舉人票，州長在各自州核實選舉結果，並與國會分享訊息；但若州長與州議會提交兩份不同的選舉人名單，參眾兩院將自行決定接受州長或州議會提名。

第三是權宜選舉；若最後無候選人贏得過半選舉人票，將由眾院選出下任總統，由參院選出副總統；如果國會一直無法宣布總統及副總統的勝選者，將由眾院議長代任總統。