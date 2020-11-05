全美集體焦慮 徹夜看開票 深怕打個盹就紅藍翻轉

共和黨3日在德州奧斯汀舉辦大選之夜派對，支持者觀看開票結果。(法新社)

嚴重分裂的美國經過一夜開票 ，選民一覺醒來發現大選仍無結果；儘管川普 總統早一步宣稱勝利，白登 也自認會贏，但民眾只能焦急等待正式開票結果；許多川普的支持者懷疑，計票有瑕疵。

美聯社報導，全美各地許多選民徹夜收看電視並經常刷新開票地圖網頁，深怕打個盹就錯過紅藍翻轉的關鍵。

底特律47歲的圖像設計師史蒂芬斯(Lewis Stevens)投票支持白登，他說：「瀰漫著許多困惑與混亂，我預期會打法律戰。」

2020年大選加上新冠疫情未休，全美民眾被弄得心神不寧，都期盼大選順利結束。川普支持者較白登支持者為樂觀。圖為在密西根州的川普支持者。(美聯社)

截至美東4日晚間9時的開票結果顯示，白登取得253張選舉人票，川普則以214張暫時落後，白宮主人必須贏得270張選舉人票。

2020年大選加上新冠疫情未休，全美民眾被弄得心神不寧，都期盼大選順利結束。川普支持者較白登支持者為樂觀。圖為在底特律市的白登支持者上月29日參加白登的造勢大會。(美聯社)

49歲的費城演員克蘭(Jason Klemm)4日清晨在瑞登豪斯(Rittenhouse)廣場的超商啜飲伏特加，試圖緩和緊繃情緒，他前晚盯著電視開票看到凌晨4時。

支持白登的克蘭說：「我期望昨晚發生奇蹟，但並沒有。」

川普在費城所在的賓州領先，還有許多票還沒開出來；克蘭說：「每次我走開再回來，白登都有進展。」

在民主黨本來希望拿下的北卡州，川普也以些微差距領先；首投支持川普的18歲學生霍蘭德(Kyle Holland)說：「我認為他看起來不錯，雖然不會大贏但仍有望取得270張選舉人票。」

選民一覺醒來，發現密西根州和威斯康辛州由紅翻藍，賓州的情況則是川普則以三個百分點的小幅領先，但原先與白登的差距已縮小。

開票過程緩慢的情況並不令人意外，受到新冠肺炎影響，數百萬人選擇通訊投票而非冒險外出。

賓州等約20州允許開票日後寄到、郵戳為3日選舉日的通訊選票列入計算。

佛州等州則在開票日前幾天便開始統計不在籍投票，以便在投票結束後不久便能統計出結果；美聯社已宣布川普贏得佛州。

不若川普急著宣布當選，白登4日凌晨呼籲給國家更多時間決定下屆總統，「你們的耐心值得敬佩」。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC)根據初步開票結果所做的民調顯示，川普數月來持續播下懷疑計票制度的種子，散播通訊投票統計費時且有利民主黨的消息，且在毫無根據的情況下宣稱民主黨試圖偷走這場選舉。

AP-NORC調查結果顯示，川粉聽進去了，約80%的川粉不信任計票程序，而白登支持者則為60%；約70%受訪者對於計票準確度有信心，但僅25%的選民對此「非常有信心」。