勝利在望 冷靜守紀的白登 始終如一 療癒美國

民主黨總統候選人白登2日投票前夕在賓州費城造勢固票。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 曾歷經倍受同黨質疑的初選，遇上疫情大流行顛覆人類日常生活、逾22萬名國人死亡和川普 總統毫無規律可言的危機處理，這如同雲霄飛車般的競選旅程，但白登一直是白登；他自競選初期即強調要癒合分裂的國家，一路持續維持冷靜和紀律，與川普形成強烈對比。

現在終於到了「一以貫之」的白登驗收成果的時刻，隨著開票結果在幾個決戰州陸續傳出逆轉勝的好消息，白登選舉團隊原本低迷氛圍，4日丕變，顯得士氣大振。

●威州密州勝利 白營歡慶逆轉

大選之夜的電視開票轉播，川普總統在威斯康辛州始終保持領先，但4日白登後來居上；國會山莊報(The Hill)報導，白登選舉幕僚與側翼盟友此時不管公開發言或私下討論，都比前幾個小時更加樂觀。

幕僚也說，對於同樣翻轉成功的密西根州保持「無法被超越」的領先，感到信心十足。

白登的長期盟友、前國務卿柯瑞(John Kerry)表示，「白登面臨過很多人想趕走他、甚至直接否定他的艱難時刻，但這些人都錯估了他的性格和競選資格。」

白登2019年4月正式宣布參選，即談到有必要「恢復國家的靈魂」，現在他還是這麼說；他始終如一的性格特質、深厚的政府資歷、穩健的政治立場以及對兩黨共議的堅定信念，曾讓他在充滿新鮮面孔和大膽想法的同黨初選參選人中格外尷尬。

但深受疫情震撼並飽受川普治理之苦的選民，此時似乎非常慶幸有白登在。

●三度參選總統 兩次黯然退出

白登是極少數在鎂光燈下愈來愈受歡迎的總統候選人，但一路走來，頗為坎坷艱辛；他曾兩度參選總統，第一次1987年因被控剽竊他人演講稿而黯然退出；第二次2008年再次參選，因未能比得過當時更耀眼的政治明星歐巴馬和喜萊莉．柯林頓，再次退選。

歐巴馬總統任內的顧問瓦萊麗‧賈瑞特(Valerie Jarrett)說：「美國 正在尋找一個能將大家團結起來、療癒我們並讓我們向前進的總統。這些白登一直都有的特質，今天格外被人珍惜。」

民主黨總統候選人白登，經過如雲霄飛車般的競選旅程，終於勝利在望。圖為他在選前偕妻子與孫女返回賓州史克蘭頓幼時故居，與鄰居打招呼 。(美聯社)

白登競選總幹事迪隆(Jen O'Malley Dillon)4日與媒體記者的視訊會議中說，白登領先態勢到了4日下午趨於穩定，將會贏得大選：「他將成為美國總統。」

●彌合黨內斷層 團結分崩美國

但如果白登當選總統，卻未能在因應疫情、經濟、社會發展和氣候變化所需的變革步伐和規模方面，彌合黨內斷層，原先因反川普而鞏固的聯盟，恐將崩潰。

參議員桑德斯資深顧問策士韋弗(Jeff Weaver)表示，「白登已努力做到將所有人團結在一起。如果他獲勝，我們將會面臨執政聯盟的不同挑戰。」