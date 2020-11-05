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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

接連翻盤 白登當選在望…川普3州發動法律戰

記者張文馨／華盛頓報導
白登當選在望。(路透)
白登當選在望。(路透)

總統大選計票持續，結果未定；4日凌晨自稱已經「贏了選舉」的川普總統，一覺醒來發現豬羊變色，推文指原本領先民主黨總統候選人白登的優勢已「奇蹟般消失」；多數媒體4日皆宣布，白登接連拿下亞利桑納、威斯康辛與密西根州，累計選舉人票達264張，若成功拿下目前小幅領先的內華達州，就能取得270張選舉人票，當選在望。

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相較川普先前自稱勝利，白登4日下午在德拉瓦州發表第二次選後談話，沒有如外傳宣布勝選，而是呼籲團結國家；副總統候選人賀錦麗也在側，並未講話。

「我不是來這裡宣布我已經贏了，當計票結束，我相信自己終將贏得這場選舉勝利。」白登說，他是民主黨提名的總統候選人，但選後會是全美國人的總統，「這場選舉讓很多美國人感受到焦慮和分裂，我們必須停止把對手當成敵人。」

白登說，是時候將選舉的激烈言詞拋諸腦後，放下火氣，重新審視彼此，傾聽對方，尊重和關心其他人，團結並治癒美國。

川普一整天沒露面，推特不停，為開打法律戰暖身；川普競選陣營4日下午先後要求威斯康辛州重新計票，並對密西根州提出訴訟，要求密西根州暫停開票，還要求聯邦最高法院介入計票作業，推翻賓州接受選舉日後接受郵寄選票的決定。

此外，川普陣營還發聲明，要對原本大幅領先的喬治亞州提起訴訟，要求3日晚間以後寄達的選票，不能納入計票。

迄今白登和川普都沒有得到足以當選的270張選舉人票。

不過，原本情勢不妙的白登，4日接連拿下亞利桑納州、威斯康辛州與密西根州，加上已確定領先川普的其他州，已獲得264張選舉人票；在握有6張選舉人票的內華達州，白登目前保持領先川普；若能順利拿下，就足以當選總統。

另一個未完成計票、擁有20張選舉人票的關鍵州賓州，已確定4日計票不會有結果。

北卡羅來納州與喬治亞州的開票均超過9成，川普穩定微幅領先，若如預期拿下這兩州，將獲得31張選舉人票；川普目前選舉人票預估為214張。

川普4日一早發現選情陸續被逆轉後，在推特發文，質疑開票結果讓他先前的領先優勢「奇蹟般消失」，民主黨人正在各地彌補領先差距消失的問題，包括賓州、密西根和其他地區；他自稱贏得密西根州，「如報導一樣，有大量的選票被秘密報廢。」

川普將對選情的各種質疑，每隔一兩個小時用推文發布；推特則不斷在這些貼文標上警語，提醒用戶選舉結果尚未出爐；對於川普稱選票遭報廢，推特警告「具爭議和誤導性」。

根據佛羅里達大學管理的「美國選舉計畫」最新統計，今年大選合格選民約2.4億人，投票人數約1.62億人，超越四年前的1.38億人；今年投票率為66.9%，是120年以來最高；提前投票的選民超過1億116萬人，破紀錄占投票人數的63.5%。

美國網站Decision Desk HQ即時統計，截至4日晚間8時，白登的全國得票數超過7099萬票，川普超過6807萬票，白登創下美國總統候選人以來最高得票記錄，打破前總統歐巴馬2008年獲得6945萬6897票的記錄；川普則是打破自己2016年的得票記錄。

白登支持者4日舉著民主黨總統候人白登的競選標語，走過白宮外。(美聯社)
白登支持者4日舉著民主黨總統候人白登的競選標語，走過白宮外。(美聯社)
選情看似失利的川普總統競選團隊4日表示，將要求重新計算威斯康州的選票，並要求停止...
選情看似失利的川普總統競選團隊4日表示，將要求重新計算威斯康州的選票，並要求停止計算密西根州選票。(美聯社)

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