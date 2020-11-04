共和黨力保參院 民主黨擴大眾院優勢

年僅25歲的房地產投資者克勞索恩，3日順利當選北卡州國會眾議員，成為最年輕的國會眾議員。(美聯社)

國會選舉開票顯示，共和黨 力圖守住參院 多數席次，包括共和黨參院領袖和川普總統盟友均連任成功，民主黨 原預估搶下二至六席之間，結果未如預期；民主黨預計將擴大眾院席次，增加目前領先35席的優勢，共和黨候選人中，川普支持的前白宮醫師傑克森(Ronny Jackson)當選。

取得參院多數對於總統勝選者格外重要，參議員負責確認聯邦政府提名人，可以推動或凍結白宮政策；目前共和黨以53票比47票多數掌握參院，僅三到四個席次之差便能影響參院落入哪個政黨，參院表決僵持不下時，副總統可投票打破僵局。

根據美聯社估計，截至美東時間3日晚間11時開票結果，參院方面，民主黨和共和黨分別拿下44個和45個席次；眾院方面，則分別拿下115個和138個席次。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)連任成功，但他坦言其他共和黨同仁面臨更加艱難選戰，他能否再掌參院仍難預料。

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)靠創新高的募款成功衛冕第四任期，擊拜民主黨非裔對手哈里森(Jaime Harrison)；民主黨原本期望哈里森可提高取得參院多數的機會。

參院共和黨人難以擴大選舉版圖，多半只能防守鞏固勢力；目前共和黨聯邦參議員雪莉、卡匹托(Shelley Moore Capito，西維吉尼亞州)和殷霍夫(James Inhofe，奧克拉荷馬州)宣布勝選。田納西州共和黨聯邦參議員汰舊換新，前駐日大使海格提(Bill Hagerty)贏得即將退休的亞歷山大(Lamar Alexander)席次。

足球教練出身的共和黨候選人圖博維爾(Tommy Tuberville)重新奪回2017年遭民主黨人瓊斯(Doug Jones)意外拿下的阿拉巴馬州，共和黨也順利取得德州。

目前許多現任參議員在無強勁對手的州輕鬆勝選；許多民主黨參議員宣布連任，包括民主黨第二把手德賓(Dick Durbin，伊利諾州)、華納(Mark Warner，維吉尼亞州)、馬基(Ed Markey，麻州)；庫恩斯(Chris Coons，德拉瓦州)勝選，保留白登原本的席次。

年輕選民和少數族裔在國會選舉逐漸朝民主黨靠攏； 科羅拉多州民主黨籍前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)擊敗共和黨籍現任參議員賈德納(Cory Gardner)。

跟六年前相比，川普時代底下的政治版圖迅速變化；哥倫比亞廣播公司(CBS)預估，蒙大拿州、愛阿華州共和黨參院席次遭民主黨翻轉。亞利桑納州可望自上個世紀以來首度出現兩名民主黨參議員，甚至連1932年便未選出民主黨人的堪薩斯州也受到挑戰。

喬治亞州和緬因州參院選情陷入膠著，若無一候選人達到50%勝選門檻，預計將延期進行第二輪決選。

眾院方面，紐約州民主黨人托瑞斯(Ritchie Torres)和瓊斯(Mondaire Jones)成為首兩位非裔同志眾議員。

共和黨企圖翻轉29個投給川普但由民主黨拿下的眾院席次；前白宮醫師、海軍少將傑克森拿下德州退休眾議員索恩伯里(Mac Thornberry)的席次，打敗民主黨與自由黨(Libertarian)對手。

幾乎所有民主黨現任眾議員都比其共和黨對手享有更多競選經費，他們鎖定共和黨席次。共和黨有35名眾議員不尋求連任，空出35席，相較之下民主黨則僅空出13席。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)3日預測，民主黨可望強化眾院多數，創下史上最多元、最多多數而且女性領導的眾院。