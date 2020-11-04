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川普再拿下愛阿華州！ 已奪3個關鍵搖擺州

川普白登選舉人票對峙 雙方緊繃準備訴訟戰

編譯郭宣含／綜合報導
新冠疫情讓今年選舉更加仰賴郵寄投票，並拉長計票時間。圖為選舉人員將選票郵件送往郵局。(Getty Images)
新冠疫情讓今年選舉更加仰賴郵寄投票，並拉長計票時間。圖為選舉人員將選票郵件送往郵局。(Getty Images)

兩黨因為新冠肺炎期間選舉而爭論不休，川普總統在大選前曾揚言選舉日後可能訴諸法院，並屢次宣稱郵寄選票有舞弊之嫌；大幅提高選舉後兩黨對簿公堂的可能性。

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川普在競選期間多次抱怨總統選舉恐遭操縱，民主黨指控川普試圖預言自己當選；「紐約時報」先前報導，新冠疫情讓今年選舉更加仰賴郵寄投票，並拉長計票時間，3日選舉日可能變成選舉周或選舉月。今年12月和明年1月可能火藥味十足，兩黨競選團隊早已廣招律師，在法庭蓄勢待發，準備迎接更大規模的法庭訴訟。

選舉權爭議在今年變得更複雜，民主黨認為高投票率有助民主黨增加勝選機會，強力呼籲選票權；共和黨則懷疑大規模選舉舞弊的可能，並阻擋輕易投票的措施。

紐時指出，目前選舉有兩大方向，一為投票規定，二為計票方法與宣布結果。

紐約大學法學院憲法學者皮爾德斯(Richard Pildes)表示：「選舉過後一周或更久，若關鍵州有數十萬張未被計入，將成為本次選舉最大的危機。」

皮爾德斯表示，如果原本選舉日當晚看似領先的候選人最後敗選，恐引發疑慮、陰謀論和兩極化對立，「我很肯定緊張情況將一觸即發」。

今年大選，民眾提前投票熱情高漲。圖為賓州兩位選民10月日手拉手提前前往投票站投票...
今年大選，民眾提前投票熱情高漲。圖為賓州兩位選民10月日手拉手提前前往投票站投票。(Getty Images)

根據皮爾德斯計算，在大選前，政黨組織、競選團隊與利益團體已在全國提出至少330起訴訟，試圖形塑本屆選舉的規定；川普團隊和共和黨全國委員會(RNC)在17州有40件訴訟，其中有些是回應民主黨的訴訟，試圖阻止更容易投票的政策，以免造成選舉舞弊。

民主黨尋求擴大投票選擇，尤其是郵寄投票，他們在許多關鍵州提出訴訟，希望放寬截止日期、簽名和見證者等要求；共和黨的法律行動則旨在避免民主黨半途改變規定。

川普2016年即使勝選，仍在無根據的情況下聲稱選舉舞弊，他今年在大選前已表明若不滿意選舉結果，將毫不猶豫在法院興訟。民主黨人擔心，司法部長巴維理(William Barr)恐干涉訴訟、調查或公開聲明；他們也害怕川普會派聯邦人員或移民官員到西語社區威嚇選民。

最終選舉將取決於計票差距，「競選法律中心」(Campaign Legal Center)主任波特(Trevor Potter)表示，如果選票差距明顯，川普敗選除了抱怨能做的應該不多；但若選票接近，可能上演許多鬧劇。

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